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      АСВ раскрыло грандиозную аферу в банке "Невский" на 1,5 млрд рублей

      15:42Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Агентство по страхованию вкладов (АСВ) раскрыло сведения о махинациях в банке "Невский" на 1,5 млрд руб. Подробности привел глава АСВ Юрий Исаев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

      Фото: credits-helps.ru

      "Здесь речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов порядка 1,5 млрд рублей", - заявил Исаев, сообщает "Интерфакс".

      С такой проблемой АСВ сталкивалось и раньше, но в прежних схемах открытия фиктивных вкладов участвовали операционисты и кассиры, которые, как правило, во время следствия начинали давать показания.

      "Что сделали здесь банкиры (в банке "Невский" - прим. ред.)? Они изъяли из цепочки непосредственно и кассиров, и операционистов. Они купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили все наблюдение - и в банкоматах, и внешнее. Якобы ночью в течение недели, а все операции проходили с полуночи до двух часов ночи в подвале неподалеку от банка, около 600 человек внесло 1,5 млрд руб.

      Банкоматы мы допросить не можем, а люди, с которыми мы общаемся, ведут себя по-разному. Некоторые отвечают под копирку, что приходили и деньги отдавали, некоторые в показаниях "плывут", - подчеркнул глава АСВ.

      В связи с этим АСВ пришлось вывести за рамки выплатного реестра примерно 500 вкладчиков банка "Невский". Агентство и правоохранительные органы разбираются с каждым таким вкладчиков отдельно.

      Банк России отозвал лицензию у банка "Невский" в декабре прошлого года. По данным ЦБ, в первой декаде декабря неустановленные лица похитили у "Невского" наличность и ценные бумаги на 3 млрд руб. "Невский" создал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате капитала банка.

      По указанному факту хищения денег на основании заявления "Невского" правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: Банк России, лицензия, АСВ, банкомат, вкладчик, банк "Невский"

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