Банк России предрекает снижение годовой инфляции в 2020 году

Банк России ожидает, что инфляция в России продолжит замедляться, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в 2019 г.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".ЦБ выпустил обзор "О динамике потребительских цен" и напомнил, что годовая инфляция составила в декабре 2019 г. 3%. Годовая инфляция в 2020 г. составит 3,5-4% "и останется вблизи 4% в дальнейшем", полагает ЦБ.В свою очередь Минэкономразвития заявило 10 января, что ожидает замедления годовой инфляции до 2,2-2,3% в I квартале 2020 г.Между тем российский предприниматель Олег Дерипаска поделился своим мнением о работе Банка России. "Просто цифры: в США за последние три года создано 7 млн рабочих мест, расширены возможности для трудоустройства женщин, sexual minorities, людей с ограниченными возможностями. Создано 12 тыс. новых предприятий. Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением 2,5 млн рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом", - отметил Дерипаска в своем Telegram-канале."Мне кажется, сегодня назрела необходимость внести поправки в документы, регламентирующие деятельность Банка России, и зафиксировать в них среди задач не просто борьбу с инфляцией, которую на хлеб не намажешь, а создание новых рабочих мест, экономический рост и снижение бедности", - подчеркнул Дерипаска.