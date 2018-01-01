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      Курс на рост: что меняется в экономических подходах правительства

      15:38Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Наиболее значимым изменением в составе нового правительства стала почти полная смена социального блока министров. Соответственно от нового правительства можно ожидать большего внимания к социальной сфере экономики. При этом рассчитывать на фундаментальные изменения курса экономической политики в данный момент не приходится, считает Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер".

      Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер"

      "Смена социальных министров, по нашим оценкам, является следствием того, что социально-демографическая сфера остается одним из наиболее слабых звеньев макроэкономического базиса российской экономики.

      2019 г. в свою очередь явно показал, что он стал еще одним "потерянным" годом в процессе разрешения проблем в социальной сфере экономики. С одной стороны, отсутствие каких-либо значимых успехов в данной плоскости, с учетом проведения непопулярных у населения реформ, сформировало определенные риски снижения доверия россиян к власти. С другой сторон, сохранение уровня жизни населения в зоне стагнации оказывает значительное давление на один из основных драйверов роста российской экономики в виде потребительского спроса, тем самым ослабляя перспективы ее будущего роста.

      Динамика ВВП РФ с 2010 года

      Источник: tradingeconomics.com

      С учетом приближения очередных думских выборов можно полагать, что усилия нового правительства будут направлены на ликвидацию ущерба популярности власти за счет более пристального внимания к стимулированию социальной сферы.

      Тем не менее социально-демографическая повестка была актуальной и при прошлом составе правительства. Однако ушедший кабинет министров, на наш взгляд, не смог запустить систему результативного расходования госсредств, которая могла бы сформировать мощный импульс для ускорения роста российской экономики. Полагаем, что именно данный формат стал основным фактором роста "технократичности" нового правительства: в обновленном кабинете министров мы видим рост числа эффективных технических управленцев. Их основной задачей, на наш взгляд, станет повышение результативности расходования объемных государственных ресурсов, аккумулированных для перезапуска российского роста.

      Фактически речь идет о том, что и при новом правительстве драйвером перезапуска российского роста будет оставаться система нацпроектов, а новые министры должны будут решить проблемы с финансированием данной системы. С учетом данного формата мы не ожидаем коренных изменений в курсе экономической политики, как и не ждем резкого смещения усилий властей к стимулированию роста в социальной сфере. Социально-демографические проблемы продолжат решаться в рамках общих усилий, направленных на ускорение роста российской экономики.

      Рост российской экономики как в целом, так и в ее социально-демографической плоскости остается завязан на успехе ставки на нацпроекты. В том случае, если новому министерскому кабинету удастся не только ликвидировать проблемы с недополучением экономикой госинвестиций (из-за медленного и бюрократизированного процесса доведения бюджетных средств до конечных получателей), но и добиться эффектов синергии от данных госинвестиций, можно рассчитывать на то, что в ближайшие три года темпы российского роста смогут ускориться.

      Тем временем мы не считаем ротацию правительства (в том числе смену социальных министров) достаточным основанием для реализации скачка роста в российской экономике в 2020 г.: неопределенность, связанная с успехом нацпроектов и эффективностью использования государственных ресурсов, сохраняется. В настоящий момент мы оставляем наши прогнозы без изменений и ожидаем, что в 2020 г. экономика РФ вырастет на 1,5-2%".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, демография, социальная политика, экономическая политика, национальные проекты, Антон Покатович

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