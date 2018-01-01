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      Региональные организации дополнительно получат гранты на 3 млрд рублей

      16:35Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". На грантовую поддержку на региональном уровне в 2020 г. дополнительно выделено 3 млрд руб., заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

      "Что касается грантовой поддержки на региональном уровне. 3 млрд руб. мы в этом году выделили дополнительно, и, главным образом, на софинансирование вот этих проектов в регионах Российской Федерации", - отметил Путин.

      Глава липецкой областной научно-общественной организации "Археолог" Александр Бессуднов заявил на встрече, что поддержка некоммерческих организаций на федеральном уровне усиливается, Бессуднов попросил подумать о софинансировании региональных конкурсов.

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, конкурс, Липецк, регион, грант

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