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      Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский

      17:18Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский, до этого работавший заместителем полпреда президента РФ в ДФО, сообщается на сайте правительства.

      Фото: пресс-служба Росреестра.

      "Назначить Скуфинского Олега Александровича руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в распоряжение.

      Ранее согласно указам Президента Российской Федерации от 21.01.2020 заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Виктория Абрамченко была назначена на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, а руководство деятельностью Росреестра будет осуществляться Правительством Российской Федерации.

      "Сегодня мы представляем вам нового руководителя Росреестра, - заявила заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко. - Олег Александрович – человек не чужой для этого ведомства. Он - инженер-землеустроитель, стартовал в сфере недвижимости с работы, связанной с кадастровым учетом, с государственной кадастровой оценкой. Олег Александрович имеет богатый опыт. Это назначение я оцениваю как очень правильный, грамотный, взвешенный шаг. Сохраняется преемственность, что позволит добиваться более качественных нормативных актов и их принятия и обеспечить выполнение тех задач, которые перед нами поставлены".

      Виктория Абрамченко поблагодарила сотрудников Росреестра за совместную работу и пожелала не сбавлять темпов в дальнейшем вместе с новым руководителем Росреестра.

      Руководитель Росреестра Олег Скуфинский в свою очередь отметил, что такое назначение – это вызов, который он принял. "Сфера мне действительно не чужая. Ключевой повод, о котором сказала Виктория Валериевна, - это команда. Поэтому я считаю, что мы вместе с вами, с каждым из вас должны продолжить ту динамичную работу, которую Росреестр показывал за последние три года. Рассчитываю на помощь каждого из вас в деятельности на благо граждан, бизнеса и нашей страны в целом", - отметил Олег Скуфинский.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Росреестр, Олег Скуфинский

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