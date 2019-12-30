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      Годовая инфляция в России замедлилась к 20 января до 2,6%

      17:43Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Инфляция в России составила с 14 по 20 января 0%, с 1 по 20 января - 0,4%. Годовая инфляция замедлилась к 20 января до 2,6% с 2,8% к 13 января, 2,9% к 9 января и 3,04% к концу декабря 2019 г., сообщает Росстат.

      Цены на сметану, гречневую крупу и водку снизились с 14 по 20 января на 0,3%, молоко подешевело на 0,2%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,7%, в том числе помидоры - на 1,5%, яблоки - на 0,8%. Куриные яйца подешевели на 1,6%, пшено - на 0,9%, сахарный песок - на 0,6%, мясо кур - на 0,5%, свинина - на 0,3%.

      Цены на бензин не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,1%.

      Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в январе до 2,5-2,6%, а в I квартале - до 2,2-2,3%.

      Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020 г. составляет 3%. Банк России 13 декабря 2019 г. снизил ключевую ставку на 0,25% - с 6,5% до 6,25% годовых, оставив неизменным прогноз на 2020 г. - 3,5-4%.

      Рубрики: Росстат

      Метки: инфляция, бензин, Банк России, Росстат, мясо

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