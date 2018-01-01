США: Рынок продолжает рост на заявлениях Трампа и корпоративной отчетности

Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием торгов среды. Ряд позитивных квартальных отчетов вышли к этому часу. Республиканцы не дали демократам провести свои поправки к плану судебного разбирательства в палате по обвинениям против Трампа. Последний сегодня заявил, что в ближайшие 90 дней объявит о снижении налогов для среднего класса

Вести из Давоса

Импичмент

Рынок перегрет

Премаркет

График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам БКС Брокер

Москва, 22 января - "Вести.Экономика".Рынок отыграл заключение соглашения по первой фазе торговой сделки США и КНР и ждет, как будут развиваться события со второй. Скептицизм здесь присутствует, ввиду серьезности противоречий, предстоящих выборов. Трампу важно не накалять атмосферу, и ему нужны политические очки. Сегодня глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в Давосе, что есть вероятность заключения торговой сделки с Китаем до выборов. Сам Трамп о том же сказал и в отношении торговой сделки с Европой. И тем и другим американцы при этом продолжают угрожать повышением пошлин. Кроме того, сегодня Трамп сказал, что США в ближайшие 90 дней объявят о снижении налогов для среднего класса.Контролируемый республиканцами Сенат США проголосовал по утверждению правил рассмотрения судебного разбирательства против президента Дональда Трампа, предложенных лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом. Таким образом, демократам не дали возможности получения новых доказательств и вызова новых свидетелей по делу. Чтобы отстранить Трампа, потребуется две трети голосов из 100 сенаторов. Судя по ходу слушаний, демократам вряд ли удастся склонить на свою сторону больше десятка республиканцев.В технической картине S&P 500 мы видим перекупленность. Фьючерс превысил отметку в 3300 пунктов. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 20%. Он далеко оторвался от 200–дневной скользящей средней. Сейчас этот отрыв максимальный за два года.На премаркете лидируют акции биотехнологической Moderna (+9%), которая сообщила, что совместно с государственными органами здравоохранения США разрабатывает вакцину для нынешнего штамма коронавируса, который распространяется из Китая. Продолжают безудержный рост акции Tesla (+4,9%), которые подорожали в три раза за последние семь месяцев, а капитализация компании превысила $100 млрд. Акции IBM дорожают на 3,7%. Вчера компания после закрытия сообщила о росте выручки в 4 квартале, и повысила прогноз по годовой прибыли. Рост облачного бизнеса был недооценён рынком. Выручка в этом сегменте выросла на 21% до $6,8 млрд. Скорректированная прибыль прогнозируется компанией на уровне $13,35 на акцию, против консенсуса на уровне $13,29.В минусе после публикации квартальных отчетов акции Amphenol (-1,6%) и Johnson & Johnson (- 1,5%).