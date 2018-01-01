ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      США не смогут развалить экономику Ирана

      18:16Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" Шестилетние усилия Ирана интегрироваться в мировую экономику, похоже, закончились ничем. Однако, это не означает скорый крах режима и экономики Исламской Республики.

      В понедельник Иран пригрозил отказаться от своих последних обязательств в рамках соглашения от 2015 г., которое ограничивает его ядерную программу в обмен на снятие международных санкций. В тот же день министр иностранных дел Джавад Зариф объявил об отмене своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

      Эти шаги последовали после пятничной речи Верховного лидера Аятоллы Хаменеи, в которой он обвинил Европу в поддержке американской кампании “максимального давления” на Иран. Тегеран надеялся, что так называемые ЕС-3 (Великобритания, Франция и Германия) помогут Ирану обойти введенные президентом США Дональдом Трампом санкции. Теперь это кажется все более невозможным, отмечает Bloomberg.

      Намеченные на 21 февраля парламентские выборы начнут новый политический цикл в стране, который, как ожидается, к моменту избрания нового президента в следующем году приведет консерваторов к власти в Исламской Республике. В отсутствие серьезной эскалации с США, восстановление национальной экономики - станет главной проблемой для нового консервативного правительства Ирана. Споры о том, как это сделать, уже сегодня активно ведутся.

      “Мы должны сотрудничать с миром”,- заявил Роухани в четверг во время своего выступления в Центральном банке Ирана. Оппонентам, которые утверждают, что Иран сможет процветать в изоляции, игнорируя любые движения внешней политики, он заявил: “я не знаю, как это сделать”.

      Ответ последовал незамедлительно. “Революционная молодежь знает как это сделать. Имея поддержку населения возможно все”,- написал в Twitter Мохаммадбахер Галибаф, бывший мэр Тегерана, бывший офицер Революционной гвардии и трехкратный кандидат в президенты. Многие консерваторы трактуют призыв Хаменеи к "экономике сопротивления" как готовность преодолеть санкции США с помощью импортозамещения и поддержки со стороны Китая и России.

      Загвоздка в том, что санкции лишь часть проблемы в стране со сложными условиями ведения бизнеса и слабым частным сектором, считает президент базирующейся в Тегеране консалтинговой компании Ara Enterprise Сайруса Раццаги. Китай не может обеспечить Иран всеми необходимыми средствами и технологиями для его процветания.

      “В первую очередь необходимы масштабные структурные реформы, которые бы сделали Иран более продуктивным, с санкциями или без них, - говорит Раццаги. - Честно говоря, я не вижу никакого манифеста или реальной политики для решения этих задач”.

      На прошлой неделе Центральный банк Ирана объявил о нововведениях, которые должны помочь частным компаниям продавать свою продукцию за рубеж. Частные компании ответственны за большую часть экспортируемых на $40 млрд ненефтяных товаров, которые страна ухитряется поставлять зарубежным партнерам и получать жизненно важную твердую валюту. По многим параметрам удивительно то, что иранской экономике вообще удается каким-то образом держаться на плаву.

      В стране с имплицитным социальным контрактом, который подразумевает принятие идеологических ограничений Исламской Республики в обмен на благополучие, довольно трудно продать затягивание поясов, без чего нельзя обойтись при “экономике сопротивления”, считает профессор экономики Политехнического университета Виргинии Джавад Салехи-Исфахани.

      “Будущее страны зависит от двух вопросов,- говорит эксперт. - Смогут ли иранские производители производить продукцию? Для этого необходимы реформы. И смогут ли они экспортировать что-то из этого? Так как любая экономика нуждается в иностранной валюте”.

      Однако это не означает, что в Иране в ближайшее время сменится режим. Если иранские лидеры не справятся с этим проблемами, ряд вещей не позволят стране скатится в венесуэльский вариант кризиса, уверен ближневосточный эксперт Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе.

      Дело в том, что после Ахмадинежада правительство стало более консервативным в финансовых вопросах, что делает гиперинфляцию маловероятной. Иран также добился большего успеха в диверсификации экономики, резко снизив зависимость от нефти.

      Но, пожалуй, самое главное отличие от Венесуэлы - географическое расположение Ирана. Помимо того, что он находится в Персидском заливе, критически важном месте для мирового нефтяного рынка, он также граничит с Ираком, Афганистаном и Пакистаном. Кроме того, через Иран должна пройти ветка китайского проекта “Один пояс - один путь”. “Существует геополитическая заинтересованность, в первую очередь со стороны России и Китая, в том, чтобы американские санкции не парализовали экономику Ирана", - заключает Гераниммайе.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Иран

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить