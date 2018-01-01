США не смогут развалить экономику Ирана

Шестилетние усилия Ирана интегрироваться в мировую экономику, похоже, закончились ничем. Однако, это не означает скорый крах режима и экономики Исламской Республики.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"В понедельник Иран пригрозил отказаться от своих последних обязательств в рамках соглашения от 2015 г., которое ограничивает его ядерную программу в обмен на снятие международных санкций. В тот же день министр иностранных дел Джавад Зариф объявил об отмене своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.Эти шаги последовали после пятничной речи Верховного лидера Аятоллы Хаменеи, в которой он обвинил Европу в поддержке американской кампании “максимального давления” на Иран. Тегеран надеялся, что так называемые ЕС-3 (Великобритания, Франция и Германия) помогут Ирану обойти введенные президентом США Дональдом Трампом санкции. Теперь это кажется все более невозможным, отмечает Bloomberg.Намеченные на 21 февраля парламентские выборы начнут новый политический цикл в стране, который, как ожидается, к моменту избрания нового президента в следующем году приведет консерваторов к власти в Исламской Республике. В отсутствие серьезной эскалации с США, восстановление национальной экономики - станет главной проблемой для нового консервативного правительства Ирана. Споры о том, как это сделать, уже сегодня активно ведутся.“Мы должны сотрудничать с миром”,- заявил Роухани в четверг во время своего выступления в Центральном банке Ирана. Оппонентам, которые утверждают, что Иран сможет процветать в изоляции, игнорируя любые движения внешней политики, он заявил: “я не знаю, как это сделать”.Ответ последовал незамедлительно. “Революционная молодежь знает как это сделать. Имея поддержку населения возможно все”,- написал в Twitter Мохаммадбахер Галибаф, бывший мэр Тегерана, бывший офицер Революционной гвардии и трехкратный кандидат в президенты. Многие консерваторы трактуют призыв Хаменеи к "экономике сопротивления" как готовность преодолеть санкции США с помощью импортозамещения и поддержки со стороны Китая и России.Загвоздка в том, что санкции лишь часть проблемы в стране со сложными условиями ведения бизнеса и слабым частным сектором, считает президент базирующейся в Тегеране консалтинговой компании Ara Enterprise Сайруса Раццаги. Китай не может обеспечить Иран всеми необходимыми средствами и технологиями для его процветания.“В первую очередь необходимы масштабные структурные реформы, которые бы сделали Иран более продуктивным, с санкциями или без них, - говорит Раццаги. - Честно говоря, я не вижу никакого манифеста или реальной политики для решения этих задач”.На прошлой неделе Центральный банк Ирана объявил о нововведениях, которые должны помочь частным компаниям продавать свою продукцию за рубеж. Частные компании ответственны за большую часть экспортируемых на $40 млрд ненефтяных товаров, которые страна ухитряется поставлять зарубежным партнерам и получать жизненно важную твердую валюту. По многим параметрам удивительно то, что иранской экономике вообще удается каким-то образом держаться на плаву.В стране с имплицитным социальным контрактом, который подразумевает принятие идеологических ограничений Исламской Республики в обмен на благополучие, довольно трудно продать затягивание поясов, без чего нельзя обойтись при “экономике сопротивления”, считает профессор экономики Политехнического университета Виргинии Джавад Салехи-Исфахани.“Будущее страны зависит от двух вопросов,- говорит эксперт. - Смогут ли иранские производители производить продукцию? Для этого необходимы реформы. И смогут ли они экспортировать что-то из этого? Так как любая экономика нуждается в иностранной валюте”.Однако это не означает, что в Иране в ближайшее время сменится режим. Если иранские лидеры не справятся с этим проблемами, ряд вещей не позволят стране скатится в венесуэльский вариант кризиса, уверен ближневосточный эксперт Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе.Дело в том, что после Ахмадинежада правительство стало более консервативным в финансовых вопросах, что делает гиперинфляцию маловероятной. Иран также добился большего успеха в диверсификации экономики, резко снизив зависимость от нефти.Но, пожалуй, самое главное отличие от Венесуэлы - географическое расположение Ирана. Помимо того, что он находится в Персидском заливе, критически важном месте для мирового нефтяного рынка, он также граничит с Ираком, Афганистаном и Пакистаном. Кроме того, через Иран должна пройти ветка китайского проекта “Один пояс - один путь”. “Существует геополитическая заинтересованность, в первую очередь со стороны России и Китая, в том, чтобы американские санкции не парализовали экономику Ирана", - заключает Гераниммайе.