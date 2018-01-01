Путин: России необходима президентская форма правления

Президент РФ Владимир Путин оценил возможность перехода формы правления в стране к парламентской республике, заявив о неэффективности подобной модели для России с учетом масштабов страны, ее традиций и многочисленными конфессиями и народами.

"Я уже говорил об этом. Парламентские республики в мире распространены во многих странах, особенно европейских странах. Хотя есть и президентские республики. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет.Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком.Нам лучше не экспериментировать. Парламентская форма правления, которая применяется в Европе – она дает сбои. В некоторых странах, несмотря на наличие устойчивой инфраструктуры, устойчивых политических партий, – они не могут сформировать правительство по полгода, не получается. Представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно. Это колоссальный ущерб государству.Для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающей на территории страны, нужна крепкая президентская власть".