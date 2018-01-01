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      Путин: России необходима президентская форма правления

      19:15Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Президент РФ Владимир Путин оценил возможность перехода формы правления в стране к парламентской республике, заявив о неэффективности подобной модели для России с учетом масштабов страны, ее традиций и многочисленными конфессиями и народами.

      На встрече с представителями общественности по вопросам социальной поддержки граждан в ходе поездки в город Усмань Липецкой области Владимир Путин ответил на вопрос о том "как он смотрит на то, чтобы Россия перешла к парламентская республике".

      Путин отметил, что, по его мнению, для России переход к подобной форме правления нецелесообразен из-за целого ряда причин. В частности, он отметил, что страны с парламентской формой правления в Европе были созданы на основе гораздо более продолжительной истории непрерывного функционирования определенных парламентских партий. Глава государства также отметил, что в настоящее время парламентская модель правления, по ряду оценок, а также объективных примеров, переживает кризис. В частности, парламентские коалиции зачастую преследуют краткосрочные интересы и не могут договориться о долгосрочных целях или проектах.

      При формировании правительств в Европе в последние годы также неоднократно наблюдались затяжные политические кризисы из-за неспособности партий сформировать коалиции.

      "Я уже говорил об этом. Парламентские республики в мире распространены во многих странах, особенно европейских странах. Хотя есть и президентские республики. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет.

      Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком.

      Нам лучше не экспериментировать. Парламентская форма правления, которая применяется в Европе – она дает сбои. В некоторых странах, несмотря на наличие устойчивой инфраструктуры, устойчивых политических партий, – они не могут сформировать правительство по полгода, не получается. Представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно. Это колоссальный ущерб государству.

      Для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающей на территории страны, нужна крепкая президентская власть".


      Рубрики: Президент, Европа, Правительство, Парламент

      Метки: парламент, Владимир Путин, президентская республика

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