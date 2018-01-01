ООН призывает расследовать причастность саудовского принца к кибератаке на главу Amazon

Эксперты ООН призвали к немедленному расследованию возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана к взлому в 2018 году смартфона генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса.

Джефф Безос и телеведущая Лорен Санчес.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика""Полученная информация свидетельствует о возможном участии наследного принца в наблюдении за г-ном Безосом в попытке повлиять, если не заставить отозвать, на публикации The Washington Post о Саудовской Аравии", - говорится в заявлении экспертов ООН, сделанном в среду."Предполагаемый взлом телефона г-на Безоса и других лиц требует немедленного расследования со стороны США и других соответствующих органов власти, в том числе расследования продолжающейся, многолетней, прямой и личной причастности наследного принца к действиям, направленным против предполагаемых оппонентов".В заявлении специальных докладчиков ООН в рамках судебной экспертизы сообщается, что Безос - один из самых богатых людей в мире и владелец газеты "Washington Post" - заявил, что правительство Саудовской Аравии осуществило кибератаку против него с целью извлечения из его телефона большого количества данных, в том числе компрометирующих фотографий.Они были использованы в январе 2019 года, когда американский таблоид National Enquirer опубликовал расследование о любовных отношениях Безоса и телеведущей Лорен Санчес. В нем фигурировали личные сообщения и фотографии Безоса. Одновременно с этим Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе после 25 лет брака и сообщили, что уже давно не живут вместе.В отчете экспертизы 2019 года, подготовленном вашингтонской консалтинговой фирмой FTI Consulting, подробно не описываются конкретные шпионские программы, использовавшиеся в ходе атаки, но эксперты заявили, что у них есть "средняя и высокая уверенность" в том, что iPhone Безоса был взломан вредоносной программой через мессенджер Whatsapp, где саудовский принц и отправил главе Amazon подозрительный видеофайл.Сообщается, что зараженный файл использовал уязвимость в WhatsApp, которая была обнаружена весной 2019 года — тогда появилась информация о том, что злоумышленники устанавливали на смартфоны жертв шпионское программное обеспечение, воспользовавшись дырой в безопасности мессенджера. Вскоре после освещения этой проблемы в СМИ, WhatsApp выпустил патч, защищающий от этой уязвимости. У Безоса же не было доступа к этому патчу, поэтому его телефон был успешно взломан.В марте прошлого года о возможной причастности саудитов к взлому телефона основателя Amazon заявлял его консультант по безопасности Гэвин де Беккер. Он представил в качестве доказательства письма, которые получил от редактора таблоида, который угрожает опубликовать интимные снимки Джеффа Безоса, если миллиардер не согласится с поставленными условиями. Гэвин де Беккер связал скандал с тем, как принадлежащая Безосу Washington Post освещала убийство Джамаля Хашогги. В феврале 2019-го Безос обвинил National Enquirer в "вымогательстве и шантаже", после того как National Enquirer опубликовал переписку Безоса с Лорен Санчес.В Washington Post довольно активно освещалось жестокое убийство журналиста Джамаля Хашукджи, который ранее работал колумнистом этого издания. Камеры засекли, как Хашукджи вошел в саудовское консульстве в турецком Стамбуле, но обратно уже не вышел — считается, что он был убит и расчленен. В одной из своих заметок Washington Post отмечала, что заказчиком убийства Хашукджи мог стать сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.Саудовская Аравия назвала "абсурдными" обвинения в том, что Эр-Рияд стоит за взломом: "Недавние сообщения в СМИ, по мнению которых за взломом телефона Джеффа Безоса стоит Саудовская Аравия, абсурдны. Мы призываем провести расследование в отношении этих заявлений, чтобы мы могли получить доступ ко всем фактам (по этому делу – прим. ред.)", - говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в США в Twitter.