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      Зеленский попросил главу Давосского форума принять Украину в ЕС вместо Великобритании

      19:53Распечатать

      Фото: Gian Ehrenzeller/EPA-EFE

      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Швейцарии обратился к инвесторам, а также к основателю конференции Клаусу Швабу, рассказав о своих видениях будущего Украины.

      В своем выступлении в среду, 22 января, Зеленский рассказал о текущей инвестиционной ситуации на Украине и своих амбициях по ее улучшению.

      В рамках специального обращения к участникам форума Зеленский заявил о том, что на Украине "сбываются чудеса" и украинская экономика якобы может стать примером "экономического чуда". По его словам, он будет добиваться того, "чтобы об Украине писали как о Японии, Южной Корее, Сингапуре".

      Владимир Зеленский также заявил о том, что Украина "должна стать инвестиционной Меккой" в Европе, таким образом, возможно, намекая на вероятность более интенсивное развитие исламской банковской деятельности в Киеве. При этом он констатировал, что на текущий момент Украина является "недоинвестированной и недолюбленной".

      Отвечая на вопросы основателя и исполнительного директора Давосского форума Клауса Шваба после выступления Зеленский выразил уверенность в том, что Украина, так или иначе, получит какой-либо статус в Европейском союзе, затруднившись при этом сказать, какой именно – "мощного, равноправного игрока" или "страны, на которую смотрят сверху вниз".

      Президент Украины также заявил Клаусу Швабу о том, что сейчас якобы "удобный момент" для вступления Украины в ЕС вместо Великобритании.

      "Мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса и ей необходимо новое экономическое чудо. Украина – это место где чудеса сбываются. Моей целью является то, чтобы об Украине писали как о Японии, Южной Корее, Сингапуре. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные.

      Вопрос не в том, когда мы будем в Европейском союзе. Вопрос в том, какой статус Украина получит в Европейском союзе, какое отношение будет к нашей стране – отношение как к мощному игроку, равноправному игроку, к стране, которую уважают, а не на которую не смотрят сверху вниз. Мне кажется, г-н Шваб, что сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?"

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Давос-2020

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