Зеленский попросил главу Давосского форума принять Украину в ЕС вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Швейцарии обратился к инвесторам, а также к основателю конференции Клаусу Швабу, рассказав о своих видениях будущего Украины.

"Мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса и ей необходимо новое экономическое чудо. Украина – это место где чудеса сбываются. Моей целью является то, чтобы об Украине писали как о Японии, Южной Корее, Сингапуре. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные.Вопрос не в том, когда мы будем в Европейском союзе. Вопрос в том, какой статус Украина получит в Европейском союзе, какое отношение будет к нашей стране – отношение как к мощному игроку, равноправному игроку, к стране, которую уважают, а не на которую не смотрят сверху вниз. Мне кажется, г-н Шваб, что сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?"