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      Объем ввоза санкционной продукции в Россию резко сократился

      22:52Распечатать

      Фото: Пресс-служба ФТС

      Москва, 22 января - "Вести.Экономика". Федеральная таможенная служба РФ в 2019 г. отметила существенное снижение ввоза продукции, подпадающей под продовольственное эмбарго России.

      Глава ФТС Владимир Булавин в интервью "Российской газете" сообщил, что в 2015 г. данный показатель составлял около 20 тыс. тонн, при этом в прошлом году ФТС зафиксировала попытки ввезти в РФ санкционную продукцию в объеме 4 тыс. тонн.

      Он отметил, что заметное снижение показателя произошло "с учетом налаженного противодействия попыткам ввоза". Вместе с тем, Владимир Булавин отметил, что в последнее время "наблюдается рост товаров вообще без документов или опознавательных знаков и наклеек". Подобные товары при их выявлении отправляются обратно в соседние с РФ страны, из которых их попытались ввезти.

      Руководитель Федеральной таможенной службы России также отметил, что в попытках провоза в страну санкционной продукции участвуют не только иностранный бизнес, но также и отдельные представители российских компаний.

      Булавин в ходе интервью изданию назвал основные виды продовольственных товаров, подпадающих под эмбарго России, которые злоумышленники пытаются провезти в страну. По оценкам главы ФТС, это товары плодоовощной группы, мясо и мясные изделия, а также сыры, сметана, изделия из молока.

      Рубрики: Европа

      Метки: ФТС, Владимир Булавин, санкционная продукция

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