Нефть - единственный способ спасти Венесуэлу

Есть единственный путь к восстановлению Венесуэлы — нефть. Однако пока этот путь ведет в никуда.

Москва спешит на помощь?

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"Ключ к контролю над всем в руках Национального собрания — единственного органа, имеющего право выдавать нефтяные лицензии. И недавняя схема Мадуро по восстановлению контроля над нефтью страны, возможно, только что была сорвана ужесточением санкций Трампа.Венесуэла является 12-м крупнейшим производителем нефти в мире, она обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Но все это не имеет значения, пока она остается в глубоком экономическом и гуманитарном кризисе на фоне растущей коррупции, слабой валюты и разрушительных санкций США и ЕС.Мадуро пытается всеми силами сохранить власть. Но на прошлой неделе он привлек пристальное внимание Вашингтона. И теперь президенту-мошеннику и его правительству нанесен еще один серьезный удар: США ввели новые санкции против семерых помощников Мадуро.На прошлой неделе Венесуэла погрузилась в серьезный законодательный кризис, когда солдаты и сторонники Мадуро запретили лидеру оппозиции Хуану Гуайдо и его заместителям, поддерживаемым США, войти в конгресс, прежде чем объявили Луиса Парру, бывшего оппозиционного законодателя, который недавно перешел в лагерь Мадуро, главой проправительственного собрания.Сторонники Мадуро и оппозиционные законодатели Гуайдо предъявляли друг другу встречные претензии, после которых ни одна из сторон не получила четкий контроль над собранием.Дипломаты и консультанты по энергетике воспринимают последнюю драму как попытку Мадуро удержать власть, получив контроль над конгрессом и узаконив инвестиции российских, китайских и других инвесторов, стремящихся возродить крах нефтяной промышленности страны.Национальное собрание Венесуэлы — последний независимый правительственный орган, имеющий право на законное одобрение нефтяных сделок, благодаря закону, разработанному предшественником Мадуро, покойным Уго Чавесом, который предоставил государственной нефтяной монополии PDVSA контрольный пакет акций.Если бы захват Конгресса прошел успешно, сторонники Мадуро смогли бы подготовить новый закон, который предоставил бы юридические полномочия иностранным компаниям для проведения повседневных операций по нефтяным проектам в стране.Это было бы похоже на масштабные энергетические реформы в Мексике (которые сейчас отменяются), открывшие страну для иностранных инвесторов и разрушившие государственную монополию. При любых других обстоятельствах Запад взволновала бы эта перспектива, но не в том, что касается Венесуэлы.«Вся эта операция отражает необходимость того, чтобы режим пытался придать законность контрактам, особенно в нефтяном секторе», - заявил Луис Стефанелли, бывший депутат оппозиции, который находится в изгнание, чтобы избежать преследования со стороны государства.Добыча нефти в Венесуэле упала с 3,2 млн баррелей в день, еще до того как президент Обама ввел первые санкции в отношении страны в 2015 году, до всего лишь 700 тыс. баррелей в день из-за введенных международных санкций, даже несмотря на то, что у правительства нет средств для поддержания разрушенной нефтяной инфраструктуры. Между тем, экономика страны сократилась на 60%, что подчеркивает важность нефти для казны страны.Каракас будет рассчитывать на то, что Москва придет на помощь — как уже было несколько раз в прошлом. Россия неоднократно выражала поддержку Мадуро, вплоть до оказания военной поддержки даже когда Вашингтон запретил своим союзникам вести дела с нацией. В прошлом Вашингтон обвинял Москву в том, что она оказывает помощь Каракасу в перемещении золота и нефти, помогая финансировать, продавать и доставлять товары таким образом, чтобы обойти санкции США.Мадуро фактически остается главой государства, благодаря поддержке вооруженных сил и таких тяжеловесов, как Россия, Китай и Индия, которым не дают покоя перспективы эксплуатации огромных минеральных ресурсов страны.С одной стороны, Гуайдо — законный лидер Конгресса Венесуэлы, также он пользуется поддержкой США. Однако его поддержка может ослабнуть, о чем уже говорит снижение количества последователей на его митингах. А Мадуро и его соратники, тем временем, разрабатывают новый обходной путь, чтобы помешать усилиям Вашингтона.Джей Парк, генеральный директор Recon Africa, является экспертом по Латинской Америке, который помог мексиканской компании Pemex заключить первое в истории соглашение о создании совместного предприятия. Он знает регион лучше, чем большинство других, являясь экспертом в навигации по нефти и политике.В том, что касается Венесуэлы, Пак отметил, что вряд ли Мадуро уйдет в ближайшее время.«Он пережил санкции США и местную оппозицию. Никто не горит желанием применить военную силу, чтобы показать ему на дверь. Даже если бы они это сделали, ушло бы несколько лет на восстановление Венесуэлы», - сказал Пак.