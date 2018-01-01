Зеленая экономика — главная тема в Давосе-2020

Зеленый - модное слово дня. И, кажется, куда ни глянь сегодня, есть только 2 главные темы: изменение климата и привлечение к ответственности Дональда Трампа.

12 футов за 24 часа в Ньюфаундленде?

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе идет полным ходом, и все, о чем будут сообщать послушные СМИ, касается, конечно, интенсивного внимания, прикованного к изменению климата.Президент Трамп, со своей стороны, сделал то, что он всегда делает: обратился к этой метафоре, вызвав ярость глобалистской элиты. Но ничто из сказанного Трампом не оказало влияния, потому что участники Форума уже настроены на то, что избавятся от американского Локи.Зеленая экономика — тема номер один, о которой говорят все. Одно дело, когда все началось с Александрии Окасио-Кортез и ее безвкусного Зеленого Нового курса. Тогда была только она и «Справедливые демократы», американский комитет по прогрессивным политическим действиям. И от их действий можно было просто отмахнуться, как от глупой и недальновидной тактики.Но когда речь идет о каждом главе центробанков мира, включая глав крупных федеральных резервных банков, это совсем другое. Когда Грета Тунберг выступает в ООН и Давосе, вы знаете, что это политика. Майк Шедлок поднял эту тему в недавнем посте. Но почему-то не дошел до сути вопроса: почему? И, что более важно, почему сейчас?Почему сейчас такой серьезный кризис, что надо изменить форму мировой экономики, чтобы справиться с потенциальной катастрофой изменения климата?Почему эти глухие олигархи не говорят правду о погоде? Межправительственная группа экспертов по изменению климата, МГЭИК, разместила данные о воздействии частиц в свой доклад 2022 года, который в корне изменит их климатические модели, что позволит включить небольшую часть реальных фактов влияния солнца на нашу погоду. И даже это изменит мировоззрение, после чего десятилетия демонизации углекислого газа покажутся невероятно глупыми.Этого не может быть, потому что погода была невыносимо жаркой. Реальность - сурова, так как по всему северному полушарию идут рекордные снегопады. Несутся огромные циклоны, принося с собой невероятные снегопады в северо-восточные районы США.Это была ранняя зима, которая остановила сбор урожая. Чем больше данных поступает, тем больше USDA изменяет прошлые отчеты об урожае, чтобы ущерб не выглядел таким сильным. А то, на что следует обратить внимание - это цены на кукурузу из США.Кстати, не только США. Россия ввела жесткий лимит на экспорт зерна в первой половине этого года. В последний раз она делала это на фоне невероятно слабого урожая.«Министерство считает, что приоритетом должна быть продовольственная безопасность страны, поэтому очень важно, чтобы благоприятные внешние условия не приводили к нехватке зерна на внутреннем рынке. Российский экспорт зерна в этом сезоне сократился на 18% по сравнению с прошлым годом, и экспортные цены на российскую пшеницу находятся на высоком уровне», - говорится в сообщении Минсельхоза России.Цены на кукурузу в Чикаго по-прежнему неизменны, что вполне соответствует последним историческим нормам. Но это, вероятно, потому, что министерство сельского хозяйства США все еще рассчитывает на продажу 1,3 млрд бушелей кукурузы, что на самом деле не так.В конечном счете, рынок об этом узнает. Но реальность такова, что Великий Солнечный Минимум уже наступил, и он наносит ущерб погоде такими способами, которые нельзя свести к простому «CO2 плохо!» Что бы ни говорили об этом Грета и Великий Гор.Итак, снова стоит задаться вопросами: «Почему? И почему сейчас?»Все началось с того, что новый президент ЕЦБ Кристина Лагард впервые заявила в центробанке о необходимости решения проблемы изменения климата с помощью Зеленых инициатив, стимулирующих денежно-кредитную политику.Это потребует новых программ расходов на десятки триллионов для реализации изменений, необходимых для борьбы с этой проблемой. После нее на прошлой неделе об этом же сказал Марк Карни из Банка Англии. Он отметил, что из-за огромных потерь от изменения климата пенсионные фонды потеряют триллионы.Мартин Армстронг, который также предупреждает о похолодании на планете и Великом Солнечном Минимуме, уловил заявление Карни. И он близок к истине относительно того, почему главы центробанков и участники Давоса устраивают эту истерику из-за изменения климата.«Любые инвестиции в «зеленые» компании приводят к крупным потерям. Поэтому в том, что говорит Карни, нет логики, если только это не прикрытие кризиса пенсионных фондов. Правительства распорядились, чтобы пенсионные фонды скупили государственные долги, а затем снизили процентные ставки до отрицательных. Правительства гарантируют, что без изменения климата пенсии будут бесполезными. Похоже, что он использует изменение климата для оправдания провала пенсионной системы», - заявил Армстронг.Но, скорее всего, Мартин упускает критический момент из заявления Карни. Карни, как и Лагард, ФРС и Курода в Банке Японии, теперь все заодно.А когда главы центробанков начинают координировать свое взаимодействие по всему миру, значит, они готовятся к каким-то радикальным шагам. Они знают, что есть что-то, с чем они не могут бороться. Карни готовит почву для Лагард, чтобы реализовать новое зеленое соглашение в качестве кейнсианского стимула в ЕС. Ей придется отвергнуть противодействие Германии этому процессу, одновременно настаивая на фискальной интеграции в Евросоюзе.Но это нетрудно, экономика Германии собирается разрушить дом Европы.Ей было поручено руководить ЕЦБ, чтобы обеспечить реализацию любого придуманного ими плана и решить проблемы с суверенными долгами Европы на десятки триллионов, доходность которых начинает расти.Но «Зеленый Новый курс» также является оправданием того, как они собираются преподнести общественности те суммы денег, которые должны будут распечатать, чтобы справиться со следующим финансовым кризисом. В прошлый раз они могли обвинить в этом жадность Уолл-стрит.Затем все превратилось в «Оккупируй Уолл-стрит» и была открыта дорога прогрессивным левым с благими намерениями, которые справедливо злятся по поводу бэйл-аута Уолл-стрит, проведенного за счет низшего и среднего классов, как писал Карл Маркс.Это все чушь, но что с того? Какое дело до истины, если разрушится другое поколение, когда вся эта штука взорвется?Они не могут быть виноваты в этом. В конце концов, они спасители человечества.На этот раз они снова обвинят Уолл-стрит, и участники Давоса попытаются использовать это прикрытие якобы для удовлетворения потребностей людей, чтобы снова попытаться спастись от законов экономики. Следующий кризис — это кризис суверенного долга. И он будет больше, чем центробанки.Они готовили почву уже пару лет с помощью Modern Monetary Theory, которая, по сути, позволяет печать деньги до упора. И ее преподносят под самыми разными соусами: универсальный базовый доход, налоговые льготы на заработанный доход и зеленый новый курс.Но в отличие от прошлого кризиса, деньги пойдут не на спасение банковской системы, а на спасение правительств. И правительства будут спасены, когда удастся раздуть их прежние обязательства, в этом случае пенсии и обещания, сделанные во время последнего цикла.Отсюда и призыв к зеленому курсу и «страх» перед призраком климатических изменений. Честно говоря, все это жалко. Но, к сожалению, многие верят этому. Итак, ответы на ранее поставленные вопросы просты. Почему сейчас?Потому что кризис уже на пороге. И они должны подготовить нас к нему, когда он начнется. Вот что такое кризис репо. Вот почему ФРС рассматривает возможность открыть свое окно репо для хедж-фондов.Именно поэтому администрация Трампа все еще жалуется на растущий доллар, одновременно управляя дефицитом в $1,3 трлн и монетизируя его через аукционы по размещению краткосрочных трежерис.Реакция на кризис должна появиться еще до того как люди действительно начнут сомневаться во всей бессмыслице парниковых газов, выкапывая себя из-под снегопадов, коих не было за последние 100 лет.Когда Марк Карни открывает нам карты Флориды до и после 9-футового подъема уровня мирового океана, весь рассказ об изменении климата не просто «прыгает через акулу», он ее разрезает и подает на ужин. И так как они уже уничтожили одно поколение вкладчиков, они убедили следующее, что стоит рассчитывать на меньшее, иметь меньше ожиданий, есть поддельное мясо и прочее.Потому что это реальность грядущего. Более холодная планета, более высокие цены на продукты питания в процентах от обесцененного дохода и полный контроль за всей нашей жизнью, чтобы обеспечить выполнение 100% налоговых требований.Теперь единственный вопрос: поверите ли вы тому, что они вам говорят или защитите себя?