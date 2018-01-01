Аркадий Волож продаст часть пакета в «Яндексе»

Аркадий Волож и его траст могут продать некоторое количество акций класса А "Яндекса", говорится в сообщении компании.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика"Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания. "Основатель и гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож совместно с семейным трастом [создан в рамках реструктуризации компании] намереваются продать ограниченное количество акций компании в соответствии с планом торговли акциями <...> Продажа акций класса А может начаться 23 января 2020 года или после этой даты", - говорится в сообщении.Около 85% акций «Яндекса» класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров. Но у российской интернет-компании есть также акции класса B, распределенные между основателями, каждая из них дает 10 голосов. Акции «Яндекса» класса B при продаже или смерти их владельца автоматически конвертируются в акции класса A.Сейчас в распоряжении главы «Яндекса» 456,6 тыс. акций класса А, а у его семейного траста — 32,2 млн акций класса B («суперголосующие» акции, дают 10 голосов, но при конвертации и продаже превращаются в одну акцию класса А). Также господин Волож владеет опционом на 150 тыс. акций класса А, который реализуется через год. На данный момент Аркадий Волож и его семейный траст владеют 9,9% экономической и 48,6% голосующей доли в «Яндексе».Предлагаемые продажи являются частью долгосрочной стратегии Воложа по диверсификации активов и ликвидности. В общей сложности Аркадий Волож и его траст могут продать до 2,03 млн акций класса А в течение года.Чтобы продать до 2,03 млн акций класса А, Волож и его траст могут конвертировать до 1,42 млн акций класса B. Ежедневно глава «Яндекса» сможет продавать не более 8,335 акции. Волож и его фонд не обязаны продать все заявленное количество акций, но если сделают это, то доля одного из основателей компании снизится до 9,3% капитала и 47,2% голосов.Капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет $14,96 млрд, если исходить из этой капитализации, Волож может заработать на продаже пакета около $90 млн.