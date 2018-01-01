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      Дефицит торгового баланса Японии составил $15 млрд

      04:48Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика" Торговая война и замедление темпов роста экономики КНР ударили по экспорту.

      По итогам 2019 года Токио свел баланс внешнеторговых операций Японии с дефицитом почти в 1 трлн 644 млрд иен, то есть, около $15 млрд, сообщило министерство финансов страны. Дефицит торгового баланса наблюдается второй год подряд.

      Сокращение экспорта Страны восходящего солнца за 2019 год составило 5,6% по сравнению с предыдущим годом. В декабре 2019 года показатель упал на 6,3% вместо ожидавшихся 4,2%. Основное давление оказала торговая война между Китаем и США, а также замедление темпов экономического роста в Поднебесной. В частности, поставки различной продукции в КНР снизились на 7,6%.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, снижение экспорта наблюдалось 12 месяцев подряд. Это был наиболее длительный период спада с тех пор как экспорт сокращался в течение 14 месяцев с октября 2015 г. по ноябрь 2016 г.

      Японский импорт упал на 5%. В первую очередь из-за снижения цен на энергоносители, отметили в министерстве.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Япония, экспорт, КНР, торговый баланс, торговая война, дефицит торгового баланса

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