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      "Уханьская" пневмония в Китае набирает обороты

      04:49Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика" По информации госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, скончалось уже 17 человек.

      Фото: SASHENKA GUTIERREZ/ EPA-EFE

      Более 100 заразившихся за одни только сутки: по информации госкомитета КНР по здравоохранению, на 23 января число заболевших “уханьской” пневмонией в Китае выросло до 571 человека. Как сообщали “Вести. Экономика”, днем ранее заболеванием, вызываемым новым коронавирусом в Поднебесной болели 440 человек, 9 человек скончались.

      “По состоянию на 00:00 часов по местному времени в четверг (19:00 мск среды) в 25 провинциях, по полученным госкомитетом по вопросам здравоохранения данным, суммарное число зарегистрированных больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, составило 571 человек. Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек”, - говорится в сообщении ведомства.

      Вспышка пневмонии была зафиксирована в декабре прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй. Выяснилось, что возбудителем заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально предполагалось, что от человека к человеку вирус не передается. Однако позже медики опровергли это, заболевание перешло в разряд инфекционных.

      При этом как накануне сообщил прессе зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, есть опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

      "Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения", - сказал чиновник, призвав жителей Китая и гостей страны воздерживаться от посещения города Ухань даже в дни "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, когда семьи традиционно стараются собраться вместе.

      Как сообщил руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу, источником появления коронавируса стали дикие животные, незаконно продававшиеся на уханьском рынке.

      Руководство страны принимает экстренные меры по предотвращению распространения эпидемии. В первую очередь, изолируется Ухань. С 23 января в стране приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом. А в нем самом ограничивается движение городского транспорта. Кроме того, власти провинции Хубэй потребовали, чтобы ведомства отказались от всех совещаний и собраний, если они не вызваны острой необходимостью. Население же призвали воздержаться от массовых мероприятий, в том числе и семейных.

      В стране уже активно работают эксперты ВОЗ, приглашенные из ряда стран. Однако они пока все еще оценивают степень опасности нового типа коронавируса, воздерживаясь от выводов.

      "Я чрезвычайно серьезно отношусь к тому, чтобы принять решение о том, объявлять или не объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного общественного здравоохранения", - заявил накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, - "Я решил обратиться в Комитет экспертов ВОЗ с просьбой встретиться еще раз завтра, чтобы обсудить ситуацию".

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, изоляция, эпидемия, ВОЗ, Хэбэй, Ухань, коронавирус, уханьская пневмония

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