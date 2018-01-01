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      Топилина отправили в Пенсионный фонд

      04:54Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика" Экс-министры труда и здравоохранения получили новые назначения.

      Фото: kremlin.ru

      Максим Топилин, ранее возглавлявший Минтруда был назначен Михаилом Мишустиным председателем правления Пенсионного фонда России. Возглавлявший ПФР ранее Антон Дроздов стал заместителем министра финансов страны.

      Самого Топилина, как писали ранее “Вести. Экономика”, на посту министра сменил Антон Котяков. Максим Топилин стал министром в 2012 году, когда правительство формировал Дмитрий Медведев.

      Не вошла в кабмин Михаила Мишустина и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. На ее место в Минздрав пришел Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор. Скворцову премьер-министр назначил главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Предшественник Скворцовой, Владимир Уйба, назначен замминистра здравоохранения.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Россия, ПФР, Михаил Мишустин, Минздрав, Максим Топилин, Вероника Скворцова, Минтруда, ФМБА, премьер-министр РФ

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