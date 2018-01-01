Топилина отправили в Пенсионный фонд

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Нефть - единственный способ спасти Венесуэлу
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Фото: kremlin.ru
Рубрики: Правительство, Парламент
Метки: Россия, ПФР, Михаил Мишустин, Минздрав, Максим Топилин, Вероника Скворцова, Минтруда, ФМБА, премьер-министр РФ
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Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский
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