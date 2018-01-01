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      Азиатские биржи подкосил вирус

      05:01Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика" Тревожная информация из Китая держит котировки в красной зоне.

      Торги в Китае и на других азиатских торговых площадках открылись 23 января с отрицательной динамикой: информация о стремительно растущем числе заболевших “уханьской” пневмонией пугает инвесторов.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, всего за сутки число тех, кто заразился новым коронавирусом в Китае выросло более чем на 100 человек: с 440 до 571. Скончались уже 17 человек.

      Индекс шанхайской биржи терял на открытии примерно 0,8%, а индекс Шэньчжэня - 1,19%. SZSE Component теряет порядка полутора процентов, Shanghai Composite - в аналогичном минусе.

      Цепная реакция распространилась с материкового Китая и дальше: гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,17%.

      На японский Nikkei 225 оказала давление торговая статистика. Как писали ранее “Вести. Экономика”, торговый баланс страны второй год подряд был сведен с дефицитом. Причем экспорт снизился больше, чем прогнозировали в Минфине страны: в декабре прошлого года показатель упал на 6,3% вместо ожидавшихся 4,2%. В результате Nikkei 225 ушел в минус на 0,65%.

      Отрицательную динамику демонстрируют также южнокорейский Kospi, снижающийся на 0,48% и австралийский ASX 200, теряющий 0,6%.

      При этом австралийскому рынку оказала поддержку статистика с рынка труда: с учетом сезонных колебаний в декабре в стране было создано 28 900 рабочих мест. Это было намного выше ожиданий в 15 тыс. от аналитиков, опрошенных Reuters.

      Рубрики: Акции, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Австралия, Китай, биржи, Южная Корея, Shanghai Composite, Шанхайская биржа, Nikkei 225, Шэньчжэньская фондовая биржа, ASX, KOSPI, SZSE Component, коронавирус

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