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      Альянс Renault - Samsung - Motors начал переговоры с бастующим профсоюзом

      05:03Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Две недели работы на южнокорейском предприятии в Пусане были частично приостановлены, что стоило конгломерату более $170 млн.

      Фото: CEFICEFI/Wikimedia Commons

      Профсоюз завода автоальянса Renault - Samsung - Motors в Пусане проводит частичные забастовки с начала января. Компания была вынуждена сократить производство, временно прекратив работу предприятия в ночную смену. Две недели такого режима привели к производственным потерям: с конвейеров не сошли 10400 автомобилей стоимостью около 200 млрд вон ($173 млн ).

      Для того чтобы прекратить пусть и частичный, но простой предприятия, руководство альянса согласилось сесть за стол переговоров, чтобы обсудить с профсоюзом требования по заработной плате.

      "Компания и профсоюз сядут за стол переговоров 4-7 февраля, для того чтобы достичь договоренностей по заработной плате за 2019 год", - сообщил агентству Yonhap представитель компании.

      Агентство сообщает, что профсоюз уже согласился прекратить забастовки и все их участники готовы вернуться к работе, так что производство будет восстановлено в полном объеме.

      Стоит отметить, что договариваться с профсоюзом автопроизводителю приходится не впервые. В мае 2018 г. стороны также сели за стол переговоров, опять же из-за вопроса с зарплатами. Тогда соглашение было заключено в июне. Оно стало итогом 62 раундов забастовок, стоивших альянсу невыпущенных 14300 автомобилей.

      Причиной нынешней забастовки стало решение руководства альянса не индексировать зарплаты 2019 г. Кроме того, еще в сентябре компания предложила первую с 2012 г. программу добровольного выхода на пенсию. Таким образом, покинуть предприятие предлагалось 1800 сотрудникам, однако пошли на это лишь несколько десятков человек.

      Альянс объясняет свои непопулярные решения тем, что объем производства внедорожников Nissan, которые предприятие производит в рамках контракта с автоконцерном, будет снижен со 100 тыс. в прошлом году до 60 тыс. в нынешнем. Однако это замкнутый круг, ведь Nissan снизила объем заказываемых на предприятии автомобилей, объясняя это производственными потерями, связанными с забастовками.

      Сама же Renault - Samsung - Motors производит компактные автомобили SM3, полностью электрические седаны SM3 ZE, небольшие внедорожники QM3, а также седаны SM5, SM6 и SM7. За весь 2019 г. продажи Renault Samsung упали на 34% до 90 591 автомобиля со 137 208 единиц годом ранее. Renault SA владеет 80% акций Renault Samsung.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Nissan, Южная Корея, забастовка, профсоюз, сокращение производства, QM3, SM3, SM3 ZE, Renault Samsung Motors

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