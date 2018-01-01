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      Из Гражданского кодекса вычеркнут МРОТ

      05:06Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Вместо него в кодексе может появиться, например, определение "финансовая единица".

      Над соответствующими поправками в законодательство работает Министерство юстиции РФ, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службы правительства и ведомства.

      "Законопроект, который готовит Минюст, носит название "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов", - сообщает издание.

      Как пояснили газете в пресс-службе Минюста, необходимость изменений связана с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл и эту ситуацию нужно исправить, исключив двоякое толкование.

      "Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", - отметили в ведомстве.

      Издание отмечает, что согласно отданному еще в мае прошлого года поручению вице-премьера Татьяны Голиковой МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона "О минимальном размере оплаты труда". Точнее, исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей, а вот, например, сборы и штрафы, основанные на МРОТ, в Уставе железнодорожного транспорта теперь предлагается начислять исходя из их базового размера, равного 100 руб.

      Кроме того, кабмин уже прорабатывает законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". Согласно плану законотворческой деятельности в Госдуму они должны быть внесены в марте 2021 г.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Россия, правительство, законопроект, МРОТ, Гражданский кодекс РФ, минимальный размер оплаты труда, Министерство юстиции РФ

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