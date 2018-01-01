Пентагон за 2019 год провернул денег больше, чем заработала вся экономика США

Запутанная бухгалтерия военного ведомства приводит к многократному подсчету одних и тех же ассигнований и перекладыванию денег со счета на счет.

"Небрежный учет"

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".По информации Bloomberg, из-за корректировок бухгалтерского учета на счетах Пентагона в 2019 г. крутилось $35 трлн. Годом ранее сумма составила $30,7 трлн, а в 2017 г. - $29 трлн.Сумма явно превышает те $738 млрд, что были выделены на оборону в последнем бюджете США, даже при учете того, что план расходов включает в себя самые дорогие в мире системы вооружений, включая самолет F-35, а также новые авианосцы, эсминцы и подводные лодки.Как пояснил агентству эксперт по бюджету Пентагона в Центре стратегических и международных исследований Тодд Харрисон, такие волшебные метаморфозы с деньгами в военном ведомстве США происходят из-за крайне запутанной бухгалтерии: "Это двойной, тройной и четырехкратный подсчет тех же денег, которые были переведены между счетами".Министерство обороны уже признало, что провалило свою первую в истории финансовую ревизию в 2018 г., а затем и в прошлом году, когда был назначен аудит активов на $2,7 трлн и обязательств на $2,6 трлн. Хотя аудиторы не обнаружили никаких признаков мошенничества при проверке финансов, как того требовал Конгресс США, они отметили подробный список проблем, включая корректировки бухгалтерского учета. На ревизию в 2019 г. было потрачено более $1 млрд.Конечно, финансовые дела Пентагона привлекают гораздо меньшее внимание общественности, чем воздушные удары, развертывание войск, масштабные программы вооружений или даже статистика сексуальных домогательств в армии. Тем не менее, как отмечает Bloomberg, надежность и достоверность финансового отчета Пентагона является показателем того, насколько эффективно военные управляют своими ресурсами, учитывая, что они получают более половины дискреционных внутренних расходов.Военные службы ежемесячно и ежеквартально вносят коррективы, некоторые из них - автоматические, а некоторые - в ручном режиме. Все это объединяется первичной финансовой и бухгалтерской службой Пентагона и передается в казначейство. По данным Госуправления подотчетности США, в 2017 финансовом году было произведено 546 433 корректировки, а в 2018 г. - 562 568. Сейчас это федеральное агентство проводит расследование, сообщила агентству его представитель Джеки Шпейер. 22 января правительственная организация представила отчет, в котором, в частности, были изучены более 200 тыс. корректировок в IV квартале 2018 г. на общую сумму $15 трлн."Комбинированные ошибки, сокращенная и неаккуратный учет в DoD привел к тому, что деньги, крутящиеся в Пентагоне, почти 1,5 раза превышают размер экономики США", - акцентировали внимание в сенате. В отчете отмечается, что Пентагон постоянно прикрывает предыдущие недочеты новыми корректировками бухгалтерского учета, "замазывая их, как недобросовестный подрядчик прячет плесень". Как отмечают сенаторы, для военного ведомства в приоритете - управляемость ситуации, а не решение основной проблемы.Ранее заместитель финансового директора министерства обороны Марк Истон заявил, что после ревизии ведомство активно разрабатывает стратегии по сокращению корректировок бухгалтерского учета.Пресс-секретарь Пентагона Кристофер Шервуд сказал, что "ежегодная финансовая активность DoD составляет сотни миллиардов долларов, и корректировки бухгалтерского учета иногда используются для ее фиксирования в наших системах финансовой отчетности из-за отсутствия системных возможностей или интерфейсов".Шервуд пояснил, что многие из этих старых систем "были разработаны без учета текущих стандартов финансового учета". При этом Шерфуд привел пример того, как происходят метаморфозы с суммами: для того чтобы провести в ранее неучтенных платежах $800 млн, предназначающиеся подрядчику, "требуется многократные корректировки бухгалтерского учета, которые, в принципе, равны нулю, но в итоге при перемещении денег между счетами могут увеличить сумму до $5 млрд".По оценкам GAO (Счетной палаты США) на основе выборки, по крайней мере 96% из 181 947 автоматических корректировок, выполненных в IV квартале 2018 финансового года, "не имели адекватной подтверждающей документации"."С точки зрения непрофессионала это означает, что министерство обороны внесло коррективы в учетные записи, не имея документации, подтверждающей необходимость или сумму для корректировки, - пояснила пресс-секретарь генерального инспектора Пентагона. - Размер и объем не поддерживаемых документами корректировок вызывает глубокую озабоченность, поскольку говорит о плохом внутреннем контроле и недостаточной целостности финансовых данных".