Топ-10 самых дорогих брендов 2020 года

Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020.

Страна

Стоимость бренда в 2020 году

Изменение стоимости за год

: Китай: $80 791 млн: +1.2%Industrial and Commercial Bank of China — крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний.В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек.