Топ-10 самых дорогих брендов 2020 года

Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020.

1. Amazon Страна : США



Стоимость бренда в 2020 году : $220 791 млн



Изменение стоимости за год : +17.5%



Бренд Amazon показал ощутимый рост за год: его стоимость выросла на 17.5%.



Ритейлер усовершенствовал свою экосистему, что дало возможность улучшить качество обслуживания и увеличить количество предлагаемых услуг, что повысило конкурентоспособность компании. : США: $220 791 млн: +17.5%Бренд Amazon показал ощутимый рост за год: его стоимость выросла на 17.5%.Ритейлер усовершенствовал свою экосистему, что дало возможность улучшить качество обслуживания и увеличить количество предлагаемых услуг, что повысило конкурентоспособность компании.

2. Google Страна : США



Стоимость бренда в 2020 году : $159 722 млн



Изменение стоимости за год : +11.9%



Бренд Google начинает свою историю с регистрации компании Google Inc. 7 января 1998 г. в городе Менло-Парк, Калифорния, США.



Компанию основали аспиранты Стэнфордского университета Лэрри Пейдж и Сергей Брин.



Название Google — обыгранное написание английского слова googol (гугол), математического термина для обозначения числа, состоящего из единицы и ста нулей. За год стоимость бренда выросла на 2%. : США: $159 722 млн: +11.9%Бренд Google начинает свою историю с регистрации компании Google Inc. 7 января 1998 г. в городе Менло-Парк, Калифорния, США.Компанию основали аспиранты Стэнфордского университета Лэрри Пейдж и Сергей Брин.Название Google — обыгранное написание английского слова googol (гугол), математического термина для обозначения числа, состоящего из единицы и ста нулей. За год стоимость бренда выросла на 2%.

3. Apple Страна : США



Стоимость бренда в 2020 году : $140 524 млн



Изменение стоимости за год : -8.5%



Apple опустилась со второго на третье место в рейтинге, его стоимость снизилась на 8.5%.



На сегодняшний день компания Apple – один из лидеров мировой IT-индустрии, производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения. : США: $140 524 млн: -8.5%Apple опустилась со второго на третье место в рейтинге, его стоимость снизилась на 8.5%.На сегодняшний день компания Apple – один из лидеров мировой IT-индустрии, производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения.

4. Microsoft Страна : США



Стоимость бренда в 2020 году : $117 072 млн



Изменение стоимости за год : -2.1%



Всемирно известный производитель программного обеспечения для настольных компьютеров, мобильных устройств, кластеров, серверов и игровых консолей.



Помимо программного обеспечения компания занимается также производством самих игровых консолей, компьютерных манипуляторов и аудиоплееров.



История Microsoft — это история головокружительного успеха и постоянного развития.



За год стоимость бренда снизилась на 2.1%. : США: $117 072 млн: -2.1%Всемирно известный производитель программного обеспечения для настольных компьютеров, мобильных устройств, кластеров, серверов и игровых консолей.Помимо программного обеспечения компания занимается также производством самих игровых консолей, компьютерных манипуляторов и аудиоплееров.История Microsoft — это история головокружительного успеха и постоянного развития.За год стоимость бренда снизилась на 2.1%.

5. Samsung Group Страна : Южная Корея



Стоимость бренда в 2020 году : $94 494 млн



Изменение стоимости за год : +3.5%



Южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. На мировом рынке известен как производитель высокотехнологичных компонентов, включая полноцикловое производство интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Главный офис компании расположен в Сувоне. : Южная Корея: $94 494 млн: +3.5%Южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. На мировом рынке известен как производитель высокотехнологичных компонентов, включая полноцикловое производство интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Главный офис компании расположен в Сувоне.

6. ICBC Страна : Китай



Стоимость бренда в 2020 году : $80 791 млн



Изменение стоимости за год : +1.2%



Industrial and Commercial Bank of China — крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.



Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний.



В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек. : Китай: $80 791 млн: +1.2%Industrial and Commercial Bank of China — крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний.В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек.

7. Facebook Страна : США



Стоимость бренда в 2020 году : $79 804 млн



Изменение стоимости за год : -4.1%



Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.



Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 млрд лайков и комментариев и публикуют 300 млн фотографий. На сайте зафиксировано 200 млрд "дружеских связей".



За год стоимость бренда снизилась на 4.1%. : США: $79 804 млн: -4.1%Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 млрд лайков и комментариев и публикуют 300 млн фотографий. На сайте зафиксировано 200 млрд "дружеских связей".За год стоимость бренда снизилась на 4.1%.

8. Walmart Страна : США



Стоимость бренда в 2020 году : $77 520 млн



Изменение стоимости за год : +14.2%



Walmart — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.



Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас.



Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании, ЮАР, Китае и Японии. : США: $77 520 млн: +14.2%Walmart — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас.Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании, ЮАР, Китае и Японии.

9. Ping An Страна : Китай



Стоимость бренда в 2020 году : $69 041 млн



Изменение стоимости за год : +19.8%



Ping An Insurance — китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.



Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.



Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс. : Китай: $69 041 млн: +19.8%Ping An Insurance — китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс.

10. Huawei Страна : Китай



Стоимость бренда в 2020 году : $65 084 млн



Изменение стоимости за год : +4.5%



Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.



В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.



9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.



Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок. : Китай: $65 084 млн: +4.5%Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".В 2020 году Сбербанк поднялся на 139 строчку рейтинга Brand Finance Global 500 со 141-ой позиции.Всего три российские компании вошли в Global 500 2020. При этом «Газпром» опустился с 240 места на 261-ое, когда как «Лукойл» улучшил позиции, поднявшись с 356 позиции на 351-ую.Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих брендах в мире.