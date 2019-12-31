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      Топ-10 самых дорогих брендов 2020 года

      06:53Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020.

      В 2020 году Сбербанк поднялся на 139 строчку рейтинга Brand Finance Global 500 со 141-ой позиции.

      Всего три российские компании вошли в Global 500 2020. При этом «Газпром» опустился с 240 места на 261-ое, когда как «Лукойл» улучшил позиции, поднявшись с 356 позиции на 351-ую.

      Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих брендах в мире.

      1. Amazon

      Страна: США

      Стоимость бренда в 2020 году: $220 791 млн

      Изменение стоимости за год: +17.5%

      Бренд Amazon показал ощутимый рост за год: его стоимость выросла на 17.5%.

      Ритейлер усовершенствовал свою экосистему, что дало возможность улучшить качество обслуживания и увеличить количество предлагаемых услуг, что повысило конкурентоспособность компании.

      2. Google

      Страна: США

      Стоимость бренда в 2020 году: $159 722 млн

      Изменение стоимости за год: +11.9%

      Бренд Google начинает свою историю с регистрации компании Google Inc. 7 января 1998 г. в городе Менло-Парк, Калифорния, США.

      Компанию основали аспиранты Стэнфордского университета Лэрри Пейдж и Сергей Брин.

      Название Google — обыгранное написание английского слова googol (гугол), математического термина для обозначения числа, состоящего из единицы и ста нулей. За год стоимость бренда выросла на 2%.

      3. Apple

      Страна: США

      Стоимость бренда в 2020 году: $140 524 млн

      Изменение стоимости за год: -8.5%

      Apple опустилась со второго на третье место в рейтинге, его стоимость снизилась на 8.5%.

      На сегодняшний день компания Apple – один из лидеров мировой IT-индустрии, производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения.

      4. Microsoft

      Страна: США

      Стоимость бренда в 2020 году: $117 072 млн

      Изменение стоимости за год: -2.1%

      Всемирно известный производитель программного обеспечения для настольных компьютеров, мобильных устройств, кластеров, серверов и игровых консолей.

      Помимо программного обеспечения компания занимается также производством самих игровых консолей, компьютерных манипуляторов и аудиоплееров.

      История Microsoft — это история головокружительного успеха и постоянного развития.

      За год стоимость бренда снизилась на 2.1%.

      5. Samsung Group

      Страна: Южная Корея

      Стоимость бренда в 2020 году: $94 494 млн

      Изменение стоимости за год: +3.5%

      Южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. На мировом рынке известен как производитель высокотехнологичных компонентов, включая полноцикловое производство интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Главный офис компании расположен в Сувоне.

      6. ICBC

      Страна: Китай

      Стоимость бренда в 2020 году: $80 791 млн

      Изменение стоимости за год: +1.2%

      Industrial and Commercial Bank of China — крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.

      Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний.

      В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек.

      7. Facebook

      Страна: США

      Стоимость бренда в 2020 году: $79 804 млн

      Изменение стоимости за год: -4.1%

      Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.

      Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 млрд лайков и комментариев и публикуют 300 млн фотографий. На сайте зафиксировано 200 млрд "дружеских связей".

      За год стоимость бренда снизилась на 4.1%.

      8. Walmart

      Страна: США

      Стоимость бренда в 2020 году: $77 520 млн

      Изменение стоимости за год: +14.2%

      Walmart — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.

      Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас.

      Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании, ЮАР, Китае и Японии.

      9. Ping An

      Страна: Китай

      Стоимость бренда в 2020 году: $69 041 млн

      Изменение стоимости за год: +19.8%

      Ping An Insurance — китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.

      Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.

      Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс.

      10. Huawei

      Страна: Китай

      Стоимость бренда в 2020 году: $65 084 млн

      Изменение стоимости за год: +4.5%

      Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

      В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.

      9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.

      Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок.

      Рубрики: Компании

      Метки: рейтинг, компании, бренды, стоимость

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