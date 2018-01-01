ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      На лоббирование интересов в Конгрессе США корпорации потратили $500 млн за 10 лет

      06:26Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Больше всех денег вложила Google, в тройку лидеров по расходам также входят Facebook и Amazon.

      По информации газеты Washington Post, с 2010 по 2019 гг. крупнейшие американские компании Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter и Uber потратили почти полмиллиарда долларов на лоббирование своих интересов в американском конгрессе.

      Активнее всего вкладывалась в продвижение собственных интересов на уровне законодателей корпорация Google, потратившая на эти цели $150 млн. В тройку лидеров входят также Facebook и Amazon: их расходы за прошедшее десятилетие составили $81 млн и $80 млн соответственно.

      Скромнее всех были Twitter и Uber, тратившие на лоббирование от $1 млн до $3 млн в год. Однако сколько именно компании заплатили лоббистам, издание не уточняет.

      "Эти компании, так как они такие большие, имеют огромное экономическое и политическое влияние, и они тратят сотни миллионов долларов, чтобы сохранить свой статус-кво", - заявил один из членов палаты представителей Конгресса США, возглавляющий антимонопольное расследование против крупных компаний.

      А вот СМИ большинство компаний, упомянутых изданием, явно не рассматривают как средство оказания влияния. По крайней мере прокомментировать данные, полученные газетой, согласились только в Amazon. Представитель гиганта интернет-торговли заявил, что компания "сосредоточена на том, чтобы защищать то, что важно для наших клиентов, сотрудников и законодателей".

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, Microsoft, Facebook, Apple, Twitter, Конгресс США, Amazon, Uber, Google, лоббирование интересов

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить