На лоббирование интересов в Конгрессе США корпорации потратили $500 млн за 10 лет

Больше всех денег вложила Google, в тройку лидеров по расходам также входят Facebook и Amazon.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".По информации газеты Washington Post, с 2010 по 2019 гг. крупнейшие американские компании Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter и Uber потратили почти полмиллиарда долларов на лоббирование своих интересов в американском конгрессе.Активнее всего вкладывалась в продвижение собственных интересов на уровне законодателей корпорация Google, потратившая на эти цели $150 млн. В тройку лидеров входят также Facebook и Amazon: их расходы за прошедшее десятилетие составили $81 млн и $80 млн соответственно.Скромнее всех были Twitter и Uber, тратившие на лоббирование от $1 млн до $3 млн в год. Однако сколько именно компании заплатили лоббистам, издание не уточняет."Эти компании, так как они такие большие, имеют огромное экономическое и политическое влияние, и они тратят сотни миллионов долларов, чтобы сохранить свой статус-кво", - заявил один из членов палаты представителей Конгресса США, возглавляющий антимонопольное расследование против крупных компаний.А вот СМИ большинство компаний, упомянутых изданием, явно не рассматривают как средство оказания влияния. По крайней мере прокомментировать данные, полученные газетой, согласились только в Amazon. Представитель гиганта интернет-торговли заявил, что компания "сосредоточена на том, чтобы защищать то, что важно для наших клиентов, сотрудников и законодателей".