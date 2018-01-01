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      Экономику Китая поставил под удар демографический кризис

      06:28Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Рождаемость в Поднебесной снизилась в 2019 г. до рекордного минимума – 10,48 детей на 1 тыс. человек.

      Фото: WU HONG/EPA-EFE

      Менее чем каждая четвертая женщина репродуктивного возраста в Шанхае хочет завести второго ребенка, и это еще одна реальная угроза для китайской экономики, которая и так растет самыми медленными темпами за 29 лет, сообщает Financial Times.

      По данным Национального бюро статистики Китая, уровень рождаемости в стране упал до рекордно низкого уровня - коэффициент составляет лишь 1,05%. Как отмечает издание, наиболее наглядны разрушительные последствия политики "одна семья - один ребенок" в Шанхае - одном из важнейших и крупнейших городов Поднебесной.

      По словам вице-президента Шанхайского отделения Всекитайской федерации женщин, уровень рождаемости в Шанхае упал, несмотря на попытки ослабить контроль населения в Китае. По словам Вэн Вэнлей, число родившихся в городе резко сократилось после краткого периода роста в 2016 г., когда Пекин начал разрешать парам иметь двоих детей.

      "Это говорит о том, что (политика в отношении двух детей) не отвечает поставленной задаче, - отмечает Вэн. - Стабильно низкий уровень рождаемости окажет негативное влияние на социально-экономическое развитие Шанхая".

      Ситуация усугубляется тем, что из-за жесткого планирования семьи в 1980-х гг., когда многие семьи предпочитали мальчиков девочкам, сейчас в Китае крайне мало женщин фертильного возраста, отмечает FT. Согласно официальным данным только с 2013 по 2018 гг. число женщин в возрасте от 20 до 39 лет сократилось на 7%. Кроме того, экономический рост дал свои плоды: многие женщины не хотят заводить детей или ограничиваются одним, заботясь о карьере.

      Неутешительные прогнозы

      Падение рождаемости - проблема не только развивающихся стран

      Проблема, с которой сталкивается Шанхай, лишь наиболее яркая демонстрация того, что происходит по всей стране, да и во всем мире. Согласно последним мировым демографическим прогнозам ООН в 27 странах сейчас населения меньше, чем в 2010 г. В ООН ожидают, что 55 стран, включая Китай, столкнутся со спадом рождаемости вплоть до 2050 г.

      В прошлом году в Китае родилось 14,7 млн младенцев, что является самым низким показателем за последние шесть десятилетий, сообщает NBS. Демограф из Нанькайского университета Юань Синь полагает, что рост населения Китая может стать отрицательным уже в 2030 г. "Это необратимая тенденция", - заявил ученый.

      Демографический кризис - бомба замедленного действия для китайской экономики, поскольку самая густонаселенная нация в мире сталкивается с нехваткой рабочей силы. "Многочисленная и молодая рабочая сила является основным двигателем экономического роста, - заявил изданию сотрудник Университета Висконсина И Фусянь, - и это то, что Китай начинает терять".

      Как писали ранее "Вести. Экономика", согласно данным китайской Академии общественных наук, если уровень рождаемости останется неизменным, то к 2065 г. население Китая сократится до 1,17 млрд человек. Кроме того, эксперты прогнозируют сокращение рабочей силы на 200 млн человек к 2050 г.

      Падение рождаемости уже сказалось на предложении рабочей силы, и работодатели, начиная от фабрик и заканчивая ресторанами, борются с хронической нехваткой квалифицированных кадров, что, естественно, давит на замедляющуюся экономику.

      Проведенное в ноябре прошлого года исследование среди 353 компаний провинции Сычуань, одной из самых густонаселенных провинций Китая, показало, что 57,8% респондентов испытывают трудности с заполнением вакантных мест отчасти из-за сокращения численности трудоспособного населения.

      "Проблема может усугубиться в ближайшие годы, поскольку все меньше молодых людей выходит на рынок труда", - отмечают в Сычуаньской Академии социальных наук.

      Под ударом оказался и важнейший фактор китайского экономического роста - внутреннее потребление. По данным NBS, рост розничных продаж составил лишь 8% в 2019 г., что является самым низким показателем с 1999 г.

      Есть и еще один аспект: чем меньше молодежи, тем хуже живется пенсионерам. Как писали ранее "Вести. Экономика", население Поднебесной стремительно стареет, и выплат в пенсионную систему со стороны молодых работников не хватает для обеспечения необходимого уровня пособий. Система КНР отчасти похожа на американскую, где потребности старшего поколения покрываются за счет отчислений более молодых граждан, но их слишком мало.

      Эксперты отмечают, что уровень жизни пожилых китайцев и так ниже, чем во многих странах мира. Количество людей в возрасте от 60 и старше, живущих в условиях нищеты в городских районах Китая, составляет 4,6% по сравнению со средним показателем 3,4% в других странах, а вот в сельской местности это 22,3% по сравнению со средним мировым показателем 7,8%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, внутренний спрос, пенсионеры, демографический кризис, рабочая сила, Одна семья - один ребенок, падение рождаемости

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