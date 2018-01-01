10 главных последствий лесных пожаров в Австралии

С октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов. Погибли 27 человек и более миллиарда животных.

1. Физические последствия В результате пожаров были уничтожены более 18 млн га земли. Кроме того, были уничтожены более 5 900 зданий, включая свыше 2 800 жилых домов. Помимо этого, погибло множество людей и животных.

2. Последствия для окружающей среды



Это лишь часть более масштабной проблемы, в рамках которой под угрозой находится биологической разнообразие, влияющее на состояние экосистем.



Именно в лесах обитает свыше 80% всех наземных видов животных, растений и насекомых. Поэтому лесные пожары, которые в последние годы происходят в разных точках планеты, стали серьезной проблемой, ведущей к сокращению численности видов животных и растений. Помимо непосредственного уничтожения лесных массивов есть и другие последствия. По некоторым оценкам, был уничтожен миллиард животных, множество летучих мышей и насекомых также погибнут в течение следующих месяцев в результате того, что они потеряли привычную среду обитания и источник пропитания.Это лишь часть более масштабной проблемы, в рамках которой под угрозой находится биологической разнообразие, влияющее на состояние экосистем.Именно в лесах обитает свыше 80% всех наземных видов животных, растений и насекомых. Поэтому лесные пожары, которые в последние годы происходят в разных точках планеты, стали серьезной проблемой, ведущей к сокращению численности видов животных и растений.

3. Здоровье людей



В результате пожаров в воздух попадают вредные продукты горения, которые ухудшают состояние здоровья человека, прежде всего для дыхательной системы. Кроме того, в воздух попадают частицы, которые могут раздражать слизистую оболочку глаз и носа.



Последствия такого воздействия могут варьироваться от простого раздражения слизистой оболочки до более серьезных расстройств, включая астму и даже случаи смертельного исхода.



Согласно данным ВОЗ пожилые люди, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями, дети, люди, работающие на открытом воздухе, особенно уязвимы. В результате того, что продукты горения и дым от пожаров достигают городов, по состоянию на январь 2020 г. в австралийском городе Канберра зафиксировано худшее состояние воздуха в мире.В результате пожаров в воздух попадают вредные продукты горения, которые ухудшают состояние здоровья человека, прежде всего для дыхательной системы. Кроме того, в воздух попадают частицы, которые могут раздражать слизистую оболочку глаз и носа.Последствия такого воздействия могут варьироваться от простого раздражения слизистой оболочки до более серьезных расстройств, включая астму и даже случаи смертельного исхода.Согласно данным ВОЗ пожилые люди, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями, дети, люди, работающие на открытом воздухе, особенно уязвимы.

4. Влияние за пределами страны



Это привело к существенному ухудшению качества воздуха в крупнейших городах Австралии, а также оказало влияние на качество воздуха в Новой Зеландии и Южной Америке, где дым от пожаров достиг Аргентины и Чили. Дым от пожаров может распространяться на большие дистанции. Дым от пожаров в Австралии уже распространяется над Тихим океаном и может достичь Антарктики согласно данным Всемирной метеорологической организации.Это привело к существенному ухудшению качества воздуха в крупнейших городах Австралии, а также оказало влияние на качество воздуха в Новой Зеландии и Южной Америке, где дым от пожаров достиг Аргентины и Чили.

5. Влияние на психологическое состояние



В некоторых частях страны население не может быть эвакуировано быстро, что связано с заблокированными дорогами или вышедшими их строя электростанциями.



Таким образом, люди оказываются фактически запертыми в опасных условиях. Некоторые были вынуждены искать убежища в лодках или на берегу водоемов. Все это оказывает огромное негативное влияние на психологическое состояние населения. Пожары влияют не только на физическое состояние населения, но также и на психологическое состояние. Дело в том, что люди вынуждены переживать эвакуацию, оставлять свои дома, домашних питомцев, свои вещи.В некоторых частях страны население не может быть эвакуировано быстро, что связано с заблокированными дорогами или вышедшими их строя электростанциями.Таким образом, люди оказываются фактически запертыми в опасных условиях. Некоторые были вынуждены искать убежища в лодках или на берегу водоемов. Все это оказывает огромное негативное влияние на психологическое состояние населения.

6. Экономические затраты Влияние пожаров на экономику Австралии пока еще изучается, однако всем очевидно, что была повреждена инфраструктура и что пожары оказали существенное влияние на такие отрасли, как сельское хозяйство и туризм.

7. Последствия для климата



Тем не менее из-за глобального потепления лесные пожары привели к более интенсивным выбросам диоксида углерода. Так, на сегодняшний день объем выбросов оценивается в 400 мегатонн диоксида углерода в атмосферу.



Это практически равно среднегодовому значению выбросов диоксида углерода в Австралии: этот объем оказался в атмосфере всего за три месяца. Это приведет к росту парниковых выбросов Австралии, что будет способствовать глобальному потеплению. Лесные пожары не только стали результатом глобального изменения климата, но также способствовали более интенсивному процессу изменения климата. До сезона пожаров 2019-2020 гг. считалось, что леса поглощают все выбросы, которые оказываются в атмосфере из-за пожаров в стране.Тем не менее из-за глобального потепления лесные пожары привели к более интенсивным выбросам диоксида углерода. Так, на сегодняшний день объем выбросов оценивается в 400 мегатонн диоксида углерода в атмосферу.Это практически равно среднегодовому значению выбросов диоксида углерода в Австралии: этот объем оказался в атмосфере всего за три месяца. Это приведет к росту парниковых выбросов Австралии, что будет способствовать глобальному потеплению.

8. Загрязнение



Все это не может не сказаться на качестве питьевой воды. Пепел содержит различные вещества, которые могут привести к ухудшению качества воды, к росту водорослей и бактерий.



Пепел попадает не только в воду, но и в почву, что также приводит к ухудшению ее качества.



Поэтому попадание пепла может привести к нарушению биосистем, что негативным образом скажется на состоянии животных и растений. Пепел от лесных пожаров оседает во дворах, на улицах, он смывается в океан на берегах Австралии, а также оказывается в водоемах.Все это не может не сказаться на качестве питьевой воды. Пепел содержит различные вещества, которые могут привести к ухудшению качества воды, к росту водорослей и бактерий.Пепел попадает не только в воду, но и в почву, что также приводит к ухудшению ее качества.Поэтому попадание пепла может привести к нарушению биосистем, что негативным образом скажется на состоянии животных и растений.

9. Влияние на сельское хозяйство



Дело в том, что, по мнению аналитиков, в результате лесных пожаров в стране может начаться засуха. Это скажется прежде всего на производстве молока в регионах, которые и так переживают разрушение инфраструктуры в результате лесных пожаров.



Негативное влияние будут также испытывать такие отрасли, как производство мяса, шерсти и меда. Около 13% численности овец находятся в регионах, которые оказались под значительным влиянием лесных пожаров. Еще 17% численности овец - в регионах, которые оказались под частичным влиянием лесных пожаров согласно данным Meat & Livestock Australia. Лесные пожары негативно сказались не только на состоянии почв: из-за пожаров были уничтожены виноградники и сельхозугодья, помимо этого пострадали животные. Однако последствия пожаров могут быть более серьезными в долгосрочной перспективе.Дело в том, что, по мнению аналитиков, в результате лесных пожаров в стране может начаться засуха. Это скажется прежде всего на производстве молока в регионах, которые и так переживают разрушение инфраструктуры в результате лесных пожаров.Негативное влияние будут также испытывать такие отрасли, как производство мяса, шерсти и меда. Около 13% численности овец находятся в регионах, которые оказались под значительным влиянием лесных пожаров. Еще 17% численности овец - в регионах, которые оказались под частичным влиянием лесных пожаров согласно данным Meat & Livestock Australia.

10. Меняется общественное мнение



Тем не менее сезон пожаров в этом году показал как самим австралийцам, так и остальному миру, насколько губительным могут стать последствия изменения климата как для населения, так и для экономики. Считается, что население Австралии дезинформировано относительно связи между сильными лесными пожарами и изменением климата.Тем не менее сезон пожаров в этом году показал как самим австралийцам, так и остальному миру, насколько губительным могут стать последствия изменения климата как для населения, так и для экономики.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем об основных последствиях лесных пожаров в Австралии.