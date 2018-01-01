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      Неожиданные проблемы для рынков: стоит ли ждать обвала?

      09:04Распечатать

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Настроение на мировых фондовых площадках начинает меняться. Трейдеры и инвесторы постепенно избавляются от состояния эйфории и начинают фиксировать прибыль. Может ли коррекция перерасти в обвал?

      Торги на биржах США уже три дня подряд проходят почти без изменений, тем временем на развивающихся рынках уже началась коррекция.

      Происходит это в тот момент, когда существенных поводов для падения практически нет. Крупнейшие центробанки по-прежнему активно заливают финансовую систему деньгами, отмечают в FP Wealth Solutions.

      Темпы роста баланса Федеральной резервной системы и вовсе выглядят экстремальными.

      Формальным поводом для коррекции, как ни странно, стало распространение коронавируса. Конечно, это эфемерный повод для рынков, поскольку он никак не влияет на состояние ликвидности в системе, то есть принцип работы финансового сектора никак не изменится.

      Ведущие мировые банки уже успели сообщить о возможном падении спроса на топливо и ухудшении других финансовых показателей, однако в реальности рынок это беспокоить не должно, как не беспокоили экономические проблемы весь прошлый год.

      "Так или иначе, коррекция рынку сейчас просто необходима", - поделился мнением с "Вести. Экономика" старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

      "Почти все участники рынка занимали в последнее время длинные позиции, и продавцов почти не осталось. В таких условиях дальнейший рост практически невозможен, да и стоимость акций очень сильно оторвалась от справедливой стоимости", - добавил он.

      Одним из главных драйверов на фондовом рынке в последнее время выступали сами компании, которые выкупали свои собственные акции. Однако сейчас объем байбеков снижается, что дает еще один повод для коррекции.

      Стремоухов также рассказал, что многие инвесторы достаточно осторожны, несмотря на бурное ралли. Еще в конце осени клиенты сокращали позиции в рисковых активах.

      Коррекция, если она действительно состоится, может в большей степени затронуть развивающиеся рынки, и российский в том числе.

      Индекс Мосбиржи и индекс РТС в последнее время продемонстрировали выдающуюся динамику, но пик уже близко. К тому же цены на нефть уже вернулись к уровням начала декабря.

      Одним из косвенных признаков завершения восходящего тренда может служить бурная динамика отстающих акций, они как бы завершают ралли.

      Ярким примером являются акции "Магнита". Бумаги, которые долгое время никому не были нужны, в начале этого года взлетели на 20%.

      В целом же падение на мировых рынках может получить развитие и оказаться довольно глубоким, правда катализаторы этого снижения появятся позже.

      Как говорят инвесторы, "повод найдется".

      Рубрики: Акции, Облигации, Будущее

      Метки: акции, ФРС, фондовый рынок, рынки, обвал, FP Wealth Solutions

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