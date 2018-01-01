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      Рынок нефти уходит в затяжное пике?

      08:24Распечатать

      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Цены на нефть, за последние пару месяцев пережившие несколько взлетов, все же перешли к падению, которое может затянуться.

      В среду котировки смеси Brent опускались ниже $63. В последний раз так низко цены опускались 6 декабря 2019 г.

      Эскалация ситуации на Ближнем Востоке, начавшаяся в начале года, быстро угасла, на блокировку экспорта из Ливии рынок вообще почти не отреагировал, а вот для падения формальный повод появился довольно неожиданно.

      Сейчас весь мир обсуждает распространение коронавируса, и заголовки СМИ только в этом и видят причину коррекции на фондовых площадках и на сырьевом рынке.

      В среду агентство Reuters со ссылкой на материалы Goldman Sachs сообщило, что распространение нового коронавируса может повлечь за собой падение спроса на нефть и снижение цен примерно на $3 за баррель.

      По данным экспертов, потенциальное влияние для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки. Только на фоне сокращения потребления авиатоплива спрос на нефть может упасть на 170 тыс. баррелей в сутки.

      Сложно сказать, стоит ли уделять этому фактору существенное влияние, тем не менее именно вирусом объясняется текущая динамика.

      Негатива на рынке нефти добавили данные по запасам от Американского института нефти (API). Данные от Минэнерго выйдут сегодня, так как в понедельник в Штатах был выходной.

      Итак, запасы нефти неожиданно выросли на 1,57 млн баррелей, при этом зафиксирован существенный рост запасов нефтепродуктов.

      Запасы бензина выросли за неделю на 4,5 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 3,5 млн.

      Zerohedge

      Аналитики ожидают дальнейшего роста запасов, тем не менее нужно посмотреть еще, какими будут официальные данные.

      Стоит также отметить, что в Китае будут праздновать Новый год по лунному календарю и в ближайшие пару недель спрос на энергоносители может упасть.

      Текущая ситуация на рынке, похоже, пока удовлетворяет США.

      Как пишет Bloomberg, усилия США по ограничению влияния ОПЕК на мировых рынках нефти становятся все менее активными, после того как администрация Трампа заняла выжидательную позицию по ценам на энергоресурсы.

      Хотя сторонники законопроекта, предусматривающего возможность принятия США антимонопольных мер против ОПЕК, думали, что найдут поддержку со стороны Дональда Трампа, сейчас Белый дом считает, что влияние ОПЕК уже ослабевает и острой потребности в действиях нет, сообщил на условиях анонимности один из чиновников, и такой подход вряд ли изменится в отсутствие резкого и затяжного скачка цен.

      И все же законопроект могут оживить позднее в этом году, если цены на бензин продолжат расти с приближением ноябрьских выборов.

      "В будущем, если резкий рост цен на нефть будет сказываться на потребителях, законопроект может моментально всплыть", - сказал Bloomberg Лесли Хэйворд из Rapidan Energy Group.

      Рубрики: Товарные рынки, Настоящее

      Метки: США, нефть, бензин, рынки, баррель, Brent, запасы, рынок нефти, коронавирус

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