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      ЦБ Китая обещает снизить расходы на финансирование, предотвращая долговые и инфляционные риски

      09:57Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Советник Народного банка Китая Ма Цзюнь заявил, что центробанк продолжит снижать стоимость заимствований, но он должен предотвратить рост долга и учитывать инфляционное давление, пишет Reuters.

      Фото: EPA/PETER TREBITSCH

      Ма Цзюнь заявил Financial News, что потребуется некоторое время, чтобы недавнее снижение нормы обязательных резервов для банков повлияло на бенчмарк, ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR).

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      Между тем, в четверг центральный банк Китая удивил финансовые рынки. Регулятор сохранил процентную ставку по кредитам сроком на один год, выдаваемым в рамках механизма целевого среднесрочного кредитования (TMLF), на уровне 3,15%. Трейдеры ожидали снижения ставки.

      Народный банк Китая предоставил некоторым коммерческим банкам кредиты в рамках механизма TMLF на сумму 240,5 млрд юаней ($34,83 млрд). Это меньше, чем сумма кредитов, срок погашения которых истекает, - 257,5 млрд юаней.

      Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе Народный банк Китая предоставил кредиты сроком на один год на сумму 300 млрд юаней в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF). Процентная ставка по однолетним кредитам MLF осталась на уровне 3,25%, как и в ходе предыдущих операций.

      ЦБ Китая принимает активные меры по смягчению монетарной политики, пытаясь сгладить кризис ликвидности в январе. Регулятор снизил с 6 января коэффициент резервных требований на 50 базисных пунктов для всех банков.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, кредиты, ликвидность, Ма Цзюнь, Народный банк Китая, TMLF

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