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      Демократы обвиняют Трампа в коррупционной схеме давления на Украину

      08:59Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Демократы обвинили президента США Дональда Трампа на процессе по его импичменту в коррупционной схеме давления на Украину и предупредили, что мировой авторитет Америки пострадает, если Сенат США оправдает его. Об этом сообщает Reuters.

      Глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (в центре). Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

      В двухчасовом вступительном слове к обвинению после нескольких дней процедурных споров глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что Трамп подталкивал президента Украины Владимира Зеленского к расследованию в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына по необоснованным обвинениям в коррупции в прошлом году.

      "Чтобы реализовать эту коррупционную схему, президент Трамп оказал давление на президента Украины, чтобы публично объявить о расследовании по двум компрометирующим обвинениям, которые пойдут на пользу президентской кампании президента Трампа в 2020 г.", - сказал Шифф, возглавляющий команду обвинения, которую представляют члены Демократической партии из палаты представителей.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", в декабре палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Трампу по двум пунктам обвинения.

      Первый заключается в том, что Трамп злоупотребил своей властью, заморозив иностранную помощь США Украине с целью оказания давления на президента Украины, чтобы тот начал расследование действий внутриполитических противников Трампа. Во втором пункте обвинения речь идет о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс США.

      Теперь в верхней палате Конгресса США проходит судебный процесс, в ходе которого Сенат США решит, следует ли отстранять Трампа от должности.

      У демократов есть еще два дня, чтобы представить доводы в пользу виновности президента. После этого у команды защиты Трампа будет три дня для опровержения доводов демократов. Процесс может завершиться на следующей неделе.

      Трамп почти наверняка будет оправдан контролируемым республиканцами сенатом, где для его отстранения требуется большинство в две трети голосов. Однако влияние судебного процесса на его переизбрание неясно.

      Сам Трамп, который отрицал свою вину, заявил журналистам в Швейцарии, что у демократов нет достаточных доказательств, чтобы признать его виновным и отстранить от должности.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, суд, демократы, Конгресс США, сенат, Дональд Трамп, импичмент, Адам Шифф

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