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      Когда у России и Белоруссии появится единая валюта?

      09:17Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Вопрос о введении единой валюты Союзного государства обсуждается не первый год, однако ждать скорого решения вопроса не стоит.

      По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, единую валюту России и СНГ могут ввести не раньше 2030 г.

      "С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт - уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 г. Настолько медленно идут подписания", - пояснил Водолацкий агентству РИА "Новости".

      Он также отметил, что в качестве первого зампреда комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, работающих над усовершенствованием документов по решению проблемных вопросов, существующих во взаимоотношениях России и Белоруссии. Речь в том числе идет и об области единой валюты.

      Депутат подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

      Обсуждение создания единой валюты Союзного государства, которое в декабре прошлого года отметило 20-летие, ведутся давно. В 2019 г. и Москва и Минск высказывались за ее введение, однако работа продвигается поэтапно. Как писали ранее "Вести. Экономика", в нынешней карте интеграции России и Белоруссии пункта о единой валюте нет, однако документы предусматривают работу над единым налоговым кодексом.

      Рубрики: Финансы, Бывший СССР

      Метки: Россия, Белоруссия, интеграция, Союзное государство, Налоговый кодекс, единая валюта, ГД РФ, комитет ГД по делам СНГ, Виктор Водолацкий

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