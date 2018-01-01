Китайский вирус добрался до рынка

В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе: рынки остаются под давлением неопределенности, вызванной вспышкой нового вируса в Китае. С позиций технического анализа пауза в росте необходима для снятия перекупленности по индексу РТС. В итоге "Сургутнефтегаз" (SNGS) подешевел на 4,9%, "НОВАТЭК" (NVTK) - на 3,6%, ММК (MAGN) – на 3,2%, "Магнит" (MGNT) – на 2,3%, НЛМК (NLMK) – на 2,2%, "Северсталь" (СHMF) – на 2,0%, "Газпром" (GAZP) – на 1,9%. Между тем акции АФК "Система" (AFKS) подорожали на 5,1% на фоне обещаний сократить долг до комфортных 150 млрд руб. до конца года и обновить дивидендную политику "в скором времени".

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции "Томской распределительной компании" (TORS) подорожали на 6,2%, ОР (UBUV) – на 4,7%, "Россетей" (RSTI) – на 3,6%. Тем временем "Саратовский НПЗ" (KRKN) подешевел на 6,6%, "Распадская" (RASP) – на 5,2%, "Коршуновский ГОК" (KOGK) – на 4,6%.Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно без заметных движений, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы потеряли в среднем 0,5%, по азиатским наблюдается снижение.Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС. Опасения, вызванные вспышкой вируса в Китае, оказали давление не только на спрос на акции, но и на динамику цен на нефть: фьючерсы на Brent в среду понизились на 2%, сегодня снижение продолжается (трейдеры полагают, что распространение вируса может негативно повлиять на объем пассажирских перевозок, а значит, и на спрос на топливо). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 62,0 по паре доллар/рубль, в течение дня не исключено тестирование этой отметки в случае усиления спроса на защитные активы.