7 фактов о новом вирусе из Китая

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Откуда взялся вирус?

Как быстро может распространяться вирус?

Каковы симптомы вирусной инфекции? Насколько это опасно?

Почему число заболевших так быстро растет?

Насколько официальные данные о количестве заболевших соответствуют реальному количеству?

Чем новый вирус отличается от атипичной пневмонии?

Насколько быстро был обнаружен новый вирус?

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.Ниже мы расскажем о тех фактах, которые на сегодняшний день известны о вирусе.Власти в Китае отслеживают множество первичных случаев заражения вирусом через морепродукты в Ухани, городе в Центральном Китае, где также продается мясо диких животных.Вирус, получивший название 2019-nCoV, - это коронавирус, принадлежащий к той же группе вирусов, которые вызывали SARS (атипичную пневмонию) и MERS (ближневосточный респираторный синдром). Считается, что эти вирусы зародились в летучих мышах, а затем перешли на людей.Например, источником эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 гг. стали пальмовые куницы и другие небольшие млекопитающие, а MERS перешел к людям от верблюдов.Если человек заражается вирусом, то он может передать вирус другим людям. Насколько быстро происходит заражение, зависит от целого ряда факторов.Эксперты пока не знают о механизмах передачи вируса и о том, насколько быстро и легко вирус распространяется.Многие случаи первоначального заражения были напрямую связаны с рынком в Ухани.Однако последующие заражения были совершенно точно связаны с передачей вируса от человека к человеку.Власти уверены в том, что существует ограниченное распространение вируса от человека к человеку.Китай стал причиной обеспокоенности в ВОЗ, сообщив о вспышке новой формы пневмонии. Среди симптомов – воспаление легких, сопровождающееся мокрым кашлем и слабостью, причиной чего может быть целый ряд болезнетворных организмов.По мере того как власти изучали вирус, появились новые симптомы, включающие жар, кашель и затрудненное дыхание.Часть пациентов были направлены в больницу, однако спустя несколько дней они были выписаны домой. Для других осложнения оказались довольно серьезными.Есть вероятность того, что у части заболевших настолько незначительно выраженные симптомы, что они не обращаются за медицинской помощью.Поэтому довольно сложно определить, насколько опасен вирус, так как сейчас самое начало эпидемии.По данным ВОЗ, в Китае 278 подтвержденных случаев заболевания, из них 51 человек имеет серьезные последствия, 12 находятся в критическом состоянии.Основная проблема – это разнообразие симптомов, которые вызывает вирус, говорят эксперты. Это осложняет диагностику и анализ сведений о передаче вируса от человека к человеку.Есть и то, что объединяет все случаи смертельного исхода, а именно, заболевания, которые были у пациентов ранее. Первый смертельный случай был зафиксирован у 61-летнего пациента с опухолями в брюшной полости и хроническим заболеванием печени.Два других пациента – 66-летний мужчина с хронической обструктивной болезнью легких и 48-летняя женщина с диабетом.Нет никакого сомнения в том, что численность заболеваний растет очень быстро. Если на прошлой неделе в Ухани было зафиксировано 45 случаев заражения, при этом три из них были перевезены в Таиланд и Японию, то к среде число случаев заболевания достигло 450 в одном только Китае.Есть несколько возможных объяснений такого роста. Одно из них – это то, что вирус просто быстро распространяется сам по себе. Но если вы что-то ищете, то важно отследить его перемещения.Когда стало известно о вирусе, власти Китая и других стран стали обращать внимание на симптомы, они стали изучать случае респираторных заболеваний более тщательно.Люди, имеющие соответствующие симптомы, стали обращаться за медицинской помощью. Кроме того, были опубликованы результаты исследования развития вируса. Этот вопрос также имеет политическую подоплеку. Глава КНР Си Цзиньпин в понедельник заявил о том, что к эпидемии стоит отнестись максимально серьезно на всех уровнях.Это было воспринято как сигнал о том, что представители власти на всех уровнях должны максимально прозрачно доносить информацию и избегать сдерживания информации или дезинформации.Как и в большинстве случаев инфекционных заболеваний, существует спектр симптомов, то есть имеются пациенты с ярко выраженными симптомами, а есть те, у кого симптомы выражены слабо.Эксперты по инфекционным заболеваниям сравнивают его с айсбергом, что означает, что официальные данные зачастую отражают лишь наиболее острые случаи заболевания, а реальная картина может быть более масштабной.А так как заболевание новое и пока слабо изучено, то неясно, насколько официальная статистика отражает реальность.17 смертельных исходов из 450 заболевших – это довольно высокий показатель. И хотя пока невозможно сказать, насколько серьезным является масштаб распространения заболевания, эксперты пытаются использовать математические методы, чтобы определить вероятность смертельного исхода.Существуют как схожие черты, так и отличия между новым вирусом и атипичной пневмонией.Начнем со схожести.Эта эпидемия также вызвана коронавирусом, принадлежащим к тому же семейству вирусов, которые вызвали атипичную пневмонию.Фактически новый вирус очень напоминает вирус, вызвавший атипичную пневмонию, он отличается от него всего на 20%.Обе эпидемии начались в Китае. Атипичная пневмония перешла на людей от небольших млекопитающих, причем источником распространения послужили рынки, на которые привозят живых животных и забивают их на месте. Никого не удивит, если новый вирус распространился таким же способом.Еще одна схожесть заключается в том, что обе эпидемии развиваются очень быстро.Однако есть и существенные различия между новым вирусом и атипичной пневмонией.Власти КНР пытались до последнего самостоятельно справиться с атипичной пневмонией, прежде чем о вирусе стало известно во всем мире.Теперь же власти сразу же предупредили ВОЗ, а также стали предпринимать меры, изучать вирус в лаборатории, делиться информацией с остальным миром и не скрывают информацию о количестве случаев заболеваний.Нет точных данных о том, когда новый вирус начал поражать людей. Однако есть исследования изменений вируса, которые говорят о том, что вирус начал поражать людей не так давно.Эксперты оценивают число мутаций вируса, на основе чего они делают вывод о том, как долго он поражает человека.Ученые из Института эволюционной биологии Эдинбургского университета провели анализ нового вируса и пришли к выводу о том, что он начал распространяться незадолго до того, как был обнаружен.