Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,01-62,06 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,02 руб., повысившись на 17,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 68,75 руб. - это на 15,5 коп. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 16,6 коп. до 65,05 руб.Цены на нефть упали до самого низкого уровня за семь недель на фоне опасений по поводу того, что распространение вируса из Китая может замедлить экономический рост и снизить спрос на топливо.Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 1,5% и составила $62,28 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 1,8% до $55,73 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 2,1%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в среду упала на 2,9%.