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      ЕС обещает принять ответные меры в случае введения пошлин США

      11:37Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Европейский союз столь же силен в экономическом отношении, как и США, и будет реагировать на любые дополнительные тарифы в США собственными пошлинами на американские товары, заявила в среду посол Германии в США Эмили Хабер. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA/ETIENNE ANSOTTE

      Президент США Дональд Трамп накануне вновь пригрозил ввести пошлины на автомобили из Европейского союза в размере 25%, если Вашингтон и Брюссель не смогут заключить торговую сделку.

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      Хабер сказала на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований, что ЕС ответит на действия Вашингтона "в том же измерении и в том же духе".

      Посол Франции в США Филипп Этьен заявил на том же мероприятии, что ЕС настаивает на согласованном урегулировании споров с США по субсидиям на самолеты и цифровым налогам.

      "Мы не заинтересованы в повышении пошлин", - добавил он.

      Между США и ЕС продолжаются переговоры по целому ряду торговых вопросов, от субсидий для производителей самолетов до торговых барьеров и планов Франции и других европейских стран ввести налоги на цифровые услуги.

      Как сообщали "Вести.Экономика", президент Франции Эммануэль Макрон согласился отложить сбор цифрового налога до конца 2020 г.

      По информации The Wall Street Journal, взамен Трамп пообещал не вводить торговые пошлины на французские товары.

      Рубрики: Европа, США и Канада

      Метки: США, ЕС, пошлины, Дональд Трамп, торговые переговоры, Эмили Хабер, Филипп Этьен

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