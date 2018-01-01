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      Цены на табачную продукцию и электронные сигареты могут вырасти в 2020 году на 20-25%

      10:17Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Цены на табачную продукцию и электронные сигареты могут вырасти в 2020 г. на 20-25%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктории Павлюшиной.

      Одна из причин подорожания - маркировка табачной продукции, которая стала обязательной с 1 марта 2019 г. Для выполнения новых требований производители вынуждены установить на заводах маркировочное оборудование.

      Стоимость табачной продукции может вырасти из-за инвестиций компаний в другие производственные процессы, в том числе связанные с повышением требований к качеству и сертификации.

      Кроме того, с 1 января увеличились акцизы: для сигарет - на 4%, для нагревательного табака - почти на 4%, для электронных систем доставки никотина - на 4,2%.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: акциз, табак, сигарета, сертификация, маркировка

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