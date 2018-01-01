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      "НОВАТЭК" намерен запустить четвертую линию завода "Ямал СПГ" в первом полугодии

      10:30Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". "НОВАТЭК" намерен запустить четвертую линию завода "Ямал СПГ" в первом полугодии, заявил глава компании Леонид Михельсон. В марте строители начнут пуско-наладочные работы.

      "В этом году, в первом полугодии, всех интересует четвертая линия по нашей технологии. На пуско-наладочные работы выйдем в марте месяце, в первом полугодии запустим. Запустим еще 1 млн тонн. Выходим на более 19,5 млн тонн производства СПГ по "Ямал СПГ", - отметил Михельсон, сообщает "Прайм".

      "НОВАТЭК" намерен посмотреть на работу четвертой линии завода в разных режимах, "потому что это повлияет на следующий проект", пояснил Михельсон.

      "Ямал СПГ" - российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами проекта являются "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

      В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн СПГ каждая. Проектная мощность завода составляет 16,5 млн тонн СПГ в год, фактическая - 17,5 млн тонн СПГ в год. Идет строительство четвертой линии по собственной технологии "НОВАТЭКа" ("Арктический каскад") мощностью 1 млн тонн СПГ в год.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Total, СПГ, Леонид Михельсон, "Ямал СПГ", "НОВАТЭК"

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