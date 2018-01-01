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      ВТБ в феврале привлечет одного или нескольких инвесторов в свой новый зерновой холдинг

      10:55Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". ВТБ в феврале привлечет одного или нескольких инвесторов в свой новый зерновой холдинг, заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

      ВТБ создает вертикально интегрированный холдинг на базе зерновых и логистических активов, передавая в холдинг доли профильных компаний. Активы сосредоточены на базе "Деметра-холдинга", который принадлежит ВТБ через ряд компаний, сообщает "Интерфакс".

      "Появится в феврале, может быть, даже не один", - ответил Соловьев на вопрос о планах по привлечению инвесторов в холдинг. Скорее всего, речь идет о российских партнерах. "Контроль останется у нас, в любом случае", - пояснил первый зампред ВТБ.

      Доля ВТБ в холдинге может оказаться ниже 75%, но задача банка - "оставить управление интегрированной цепочкой за собой", заключил Соловьев.

      ВТБ передал в этот холдинг свой пакет в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) в размере 50% минус одна акция и долю в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов" в размере 33,68%.

      На "Деметр-холдинг" перешли 100% "Новороссийского зернового терминала" и 70% зернового трейдера "Мирогрупп Ресурсы". Кроме того, ВТБ принадлежит контрольный пакет железнодорожного оператора "Рустранском" (РТК), который занимается перевозкой зерна.

      Рубрики: АПК

      Метки: ВТБ, зерно, ОЗК, зерновой терминал, "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"

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