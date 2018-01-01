Проект "НОВАТЭКа" получит новые налоговые льготы

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) удовлетворил просьбу предправления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона об обнулении пошлин и налогов для газовозов, зафрахтованных компанией.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Письмо с просьбой освободить работающие с проектом "Ямал СПГ" суда от таких сборов Михельсон отправлял в июне прошлого года Дмитрию Медведеву, который тогда занимал пост премьер-министра.Решение обнулить пошлины было принято на заседании Совета ЕЭК 19 декабря, рассказали "Ведомостям" четыре собеседника, знакомых с ходом обсуждения запроса, и подтвердил представитель совета."Россией предложено разрешить временный ввоз указанных судов без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов для перевозок природного газа и газового конденсата в акватории Северного морского пути", – сообщил представитель Совета ЕЭК.Обновленный режим временного ввоза для таких судов будет действовать до 30 декабря 2043 г. Предельный срок непрерывного нахождения на таможенной территории Таможенного союза без уплаты пошлин и налогов увеличен с одного года до трех лет, сообщили в Совете ЕЭК. Проект решения уже подписан Россией, Казахстаном и Киргизией, подтвердил представитель Минэкономразвития: "Ожидается подписание Белоруссией и Арменией".Минпромторг согласился с просьбой "НОВАТЭКа", сообщил представитель министерства, но подчеркнул: "Льгота предоставляется только в отношении судов, которые были зафрахтованы в период 2014–2016 гг. ввиду отсутствия специализированных судов-газовозов отечественного производства".Исчерпывающий список освобожденных от уплаты пошлин и налогов танкеров ограничивается списком, который правительство утвердило в марте 2019 г. В общей сложности в него входит 28 судов, в том числе 15 газовозов ледового класса Arc7, построенных в Южной Корее для проекта "Ямал СПГ".