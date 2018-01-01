Пшено подорожало в магазинах на 83% в 2019 году

Средние цены на пшено в магазинах в 2019 г. выросли на 83% по сравнению с предыдущим годом согласно данным Росстата.

ТАСС

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Один килограмм пшена по итогам года стоил в среднем 73,6 руб. (в 2018 г. — 40,3 руб.).Среди социально значимых продуктов пшено подорожало сильнее всего. Цены на другие крупы, входящие в этот список, выросли не так сильно. Гречка подорожала на 5% до 52,2 руб., рис — на 9% до 68,4 руб.Проса, из которого производят пшено, в последние годы стали сеять меньше. В 2015 г. под него было засеяно 595 тыс. га, а уже в 2018 г. — только 260 тыс. Это самый низкий показатель за новейшую историю России. Урожай в 2018 г. также был невысоким: 217 тыс. т - самое маленькое значение за последние восемь лет. По итогам того же года пшено подорожало на 73,6%.Пшено не относится к популярным у россиян крупам, но входит в перечень социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство, сообщили "КоммерсантЪ" и РБК. Если в течение месяца какой-то из продуктов подорожает более чем на 30% хотя бы в одном регионе, для него могут установить предельную розничную цену на 90 дней.