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      Пшено подорожало в магазинах на 83% в 2019 году

      10:50Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Средние цены на пшено в магазинах в 2019 г. выросли на 83% по сравнению с предыдущим годом согласно данным Росстата.

      ТАСС

      Один килограмм пшена по итогам года стоил в среднем 73,6 руб. (в 2018 г. — 40,3 руб.).

      Среди социально значимых продуктов пшено подорожало сильнее всего. Цены на другие крупы, входящие в этот список, выросли не так сильно. Гречка подорожала на 5% до 52,2 руб., рис — на 9% до 68,4 руб.

      Проса, из которого производят пшено, в последние годы стали сеять меньше. В 2015 г. под него было засеяно 595 тыс. га, а уже в 2018 г. — только 260 тыс. Это самый низкий показатель за новейшую историю России. Урожай в 2018 г. также был невысоким: 217 тыс. т - самое маленькое значение за последние восемь лет. По итогам того же года пшено подорожало на 73,6%.

      Пшено не относится к популярным у россиян крупам, но входит в перечень социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство, сообщили "КоммерсантЪ" и РБК. Если в течение месяца какой-то из продуктов подорожает более чем на 30% хотя бы в одном регионе, для него могут установить предельную розничную цену на 90 дней.

      Рубрики: Статистика

      Метки: инфляция, цены на продукты, пшено

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