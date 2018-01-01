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      ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи со лжеминированиями

      11:24Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". ФСБ сообщила, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com. С ящиков на Startmail в Россию поступило больше тысячи сообщений о заложенных бомбах в различных городах.

      ЕРА

      Волна лжеминирований в России продолжается с 28 ноября, чаще всего страдают учреждения Москвы и Петербурга.

      По данным ФСБ, с 28 ноября с почты на Startmail.com на электронные адреса судов в 16 регионах России поступило больше тысячи анонимных сообщений с угрозами о минировании.

      "В тексте также указывались более 16 тыс. якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т. д.)",- сообщили в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ.

      Ни одна угроза не подтвердилась, отметили в спецслужбе.

      "Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", - заявили в Роскомнадзоре.

      Ведомство отметило, что представители Startmail не предоставили по запросу Москвы сведения о тех, кто администрирует почтовые ящики, с которых поступают угрозы. "Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов", - отметили в Роскомнадзоре.

      Рассылка таких сообщений создавала "реальную угрозу массового нарушения общественного порядка" и вызывала "большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс", напомнил Роскомнадзор. Ведомство рассчитывает "на эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами" с учетом высокой общественной значимости вопроса.

      С 28 ноября по 22 января из-за их сообщений в столице эвакуировали в общей сложности около 1,5 млн человек, сообщил "Интерфакс".

      В Биробиджане в середине декабря во время эвакуации садика № 24 воспитательнице стало плохо. Она умерла.

      23 января сообщалось, что из-за сообщений о минировании в Москве проверяют четыре железнодорожных вокзала - Ленинградский, Ярославский, Казанский и Курский.

      Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга утром сообщила об эвакуации Петродворцового, Красногвардейского, Василеостровского, Сестрорецкого, Дзержинского, Ленинского и Октябрьского районных судов.

      Ранее в этот четверг из-за анонимных угроз проверяли 19 детских садов во Владивостоке, 13 садиков в Хабаровске, пять - в Комсомольске-на-Амуре и несколько садов в Благовещенске. Мэрия Биробиджана объявила об эвакуации всех садиков в городе.

      Департамент образования Екатеринбурга сообщил, что в городе проверяют все школы и детские сады, эвакуации там не проводились, но во всех этих учреждениях провели осмотр территорий и помещений и усилили пропускной режим.

      Информированный источник "Интерфакса" недавно рассказал, что "лжеминеры", рассылающие угрозы московским учреждениям, "берут выходные" по субботам и воскресеньям, а также "не работали" в праздники, с 1 по 7 января. Судя по сообщениям пресс-службы петербургских судов, такой же режим рассылки угроз сложился и в этом городе. Один раз в январе анонимы "заминировали" московские школы, когда те еще не открылись после каникул.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: ФСБ, Роскомнадзор, терроризм

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