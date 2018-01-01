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      ФАС представила предложения по предустановке российского ПО на смартфоны

      11:15Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнародовала проект постановления по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с услугой Smart TV.

      Проект постановления определяет список оборудования, порядок и сроки предустановки российского софта. В ФАС 22 января состоялось заседание рабочей группы при экспертном совете по информационным технологиям, в котором участвовали представители ФАС, Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций и компаний-разработчиков программного обеспечения.

      Между тем замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что на смартфонах и планшетах могут предустанавливать антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Такой же перечень программ, кроме платежных систем, намерены устанавливать на планшетах.

      "На планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса", - подчеркнул Голомолзин.

      По проекту предустановку российского софта для смартфонов сделают обязательной с 1 июля 2020 г., для планшетов - с 1 июля 2021 г., для компьютеров - с 1 июля 2022 г., для телевизоров - с 1 июля 2023 г. В марте концепцию проекта внесут в правительство.

      Президент Владимир Путин 2 декабря 2019 г. подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: смартфон, ФАС, компьютер, ПО, платежная система

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