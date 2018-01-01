ЕС хочет заменить в европейской ракете комплектующие из России и Украины

Европа в ближайшие годы планирует заменить российские и украинские комплектующие в ракете-носителе Vega на элементы собственного производства, сообщил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

ТАСС

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".В четвертой ступени ракеты Vega, запускающейся с космодрома Куру во Французской Гвиане, используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина и двигатель РД-843 изготовления украинского ПО "Южмаш"."В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E", - сообщил Пишель РИА "Новости".Пишель добавил, что за смену субподрядчиков отвечает в том числе и компания Arianespace.В 2012-2019 гг. с космодрома Куру были осуществлены 15 пусков ракеты Vega, один из которых закончился аварией. Ранее сообщалось, что первый старт модернизированной ракеты Vega C намечается в 2020 г., ракеты Vega E - в 2025 г.