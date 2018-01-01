ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЕС хочет заменить в европейской ракете комплектующие из России и Украины

      12:04Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Европа в ближайшие годы планирует заменить российские и украинские комплектующие в ракете-носителе Vega на элементы собственного производства, сообщил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

      ТАСС

      В четвертой ступени ракеты Vega, запускающейся с космодрома Куру во Французской Гвиане, используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина и двигатель РД-843 изготовления украинского ПО "Южмаш".

      "В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E", - сообщил Пишель РИА "Новости".

      Пишель добавил, что за смену субподрядчиков отвечает в том числе и компания Arianespace.

      В 2012-2019 гг. с космодрома Куру были осуществлены 15 пусков ракеты Vega, один из которых закончился аварией. Ранее сообщалось, что первый старт модернизированной ракеты Vega C намечается в 2020 г., ракеты Vega E - в 2025 г.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: космонавтика, ЕКА

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить