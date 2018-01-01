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      Лагард готовится запустить масштабный пересмотр стратегии ЕЦБ

      12:28Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, как ожидается, в четверг запустит масштабный пересмотр стратегии регулятора. Это, вероятно, позволит ей пересмотреть основную цель ЕЦБ и способы ее достижения, пишет Reuters.

      Глава ЕЦБ Кристин Лагард. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

      Центробанку в течение многих лет не удавалось достичь целевого уровня инфляции "чуть менее 2%", несмотря на все более агрессивные меры стимулирования, принятые при предшественнике Лагард Марио Драги.

      Ожидается, что совет управляющих ЕЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики на этой неделе, а лишь повторит свое обещание продолжать покупать облигации и при необходимости снижать процентные ставки, пока инфляция в еврозоне не достигнет целевого уровня.

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      Торговая сделка между США и Китаем и перспектива упорядоченного Brexit уменьшают два основных риска для экономики. Тем не менее перспективы экономического роста и инфляции в еврозоне остаются туманными. На этом фоне ЕЦБ, вероятно, проявит осторожность, подтвердив свое предупреждение о понижательных рисках для экономики.

      В то же время Лагард, как ожидается, объявит о начале и масштабах первого пересмотра стратегии ЕЦБ с 2003 г. Пересмотр будет продолжаться в течение большей части года и охватит множество вопросов - от целевого показателя инфляции до цифровых денег и борьбы с изменением климата.

      Инвесторы ждут сигналов о том, укрепит ли пересмотр стратегии наследие Драги с его масштабными стимулами или Лагард признает опасения по поводу угрозы финансовых "пузырей" после нескольких лет дешевых денег.

      ЕЦБ объявит о своем решении по денежно-кредитной политике в 15:45 мск. Пресс-конференция Лагард по итогам заседания совета управляющих состоится в 16:30.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам декабрьского заседания ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: еврозона, ЕЦБ, Кристин Лагард, процентные ставки, денежно-кредитная политика, пересмотр стратегии

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