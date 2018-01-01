Новая попытка дранг нах Остен: Украина передаст Германии железную дорогу в управление на десять лет

Украина намерена передать Германии железную дорогу в управление на десять лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе.

Гончарук подчеркнул, что железные дороги на Украине изношены почти полностью, а инфраструктура, доставшаяся стране от Советского Союза, почти уничтожена коррупционерами, бестолковыми руководителями и менеджерами.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика"."Да, мы хотим отдать немцам в управление на десять лет железную дорогу", - отметил Гончарук, сообщает ТАСС.Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Меморандум стал "логическим продолжением плана реструктуризации "Укрзализницы" ("Укржелдороги" - прим. ред.), которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 г.", заявил Гончарук и пояснил, что речь не идет об аренде или продаже украинских железных дорог.Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады проект постановления о работе правительства на ближайшие пять лет. Власти намерены разделить компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") на три компании и провести первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах.Отдельным направлением станет обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, а также ремонт и обновление железнодорожной инфраструктуры.Между тем бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что приватизация "Укрзализныцы", которая заявлена командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта Украины.