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      Новая попытка дранг нах Остен: Украина передаст Германии железную дорогу в управление на десять лет

      11:30Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Украина намерена передать Германии железную дорогу в управление на десять лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе.

      "Да, мы хотим отдать немцам в управление на десять лет железную дорогу", - отметил Гончарук, сообщает ТАСС.

      Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Меморандум стал "логическим продолжением плана реструктуризации "Укрзализницы" ("Укржелдороги" - прим. ред.), которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 г.", заявил Гончарук и пояснил, что речь не идет об аренде или продаже украинских железных дорог.

      Гончарук подчеркнул, что железные дороги на Украине изношены почти полностью, а инфраструктура, доставшаяся стране от Советского Союза, почти уничтожена коррупционерами, бестолковыми руководителями и менеджерами.

      Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады проект постановления о работе правительства на ближайшие пять лет. Власти намерены разделить компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") на три компании и провести первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах.

      Отдельным направлением станет обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, а также ремонт и обновление железнодорожной инфраструктуры.

      Между тем бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что приватизация "Укрзализныцы", которая заявлена командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта Украины.

      Рубрики: Бывший СССР, Транспорт и туризм

      Метки: Украина, Deutsche Bahn, Германия, Алексей Гончарук, "Укрзализныця"

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