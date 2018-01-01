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      Сирийские правительственные войска начали отступление из Идлиба под ударами террористов

      12:13Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Сирийские правительственные войска вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

      Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli

      Вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф - Самка до 200 членов группировки "Исламская партия Туркестана" при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" атаковали позиции Вооруженных сил Сирии, отмечает РИА "Новости".

      "Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением "баллонометов", реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства", - сообщает центр.

      Город Аль-Бусейра занят террористами ИГ, которые на мотоциклах патрулируют улицы населенного пункта. По сообщению государственного телевидения Сирии, 8 января более 60 военных машин так называемой "международной коалиции" прибыли из Ирака через незаконный пограничный переход на американскую военную базу в районе сирийского Камышлы.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Сирия, Дамаск, ИГ, Идлиб, РСЗО

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