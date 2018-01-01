Сирийские правительственные войска начали отступление из Идлиба под ударами террористов

Сирийские правительственные войска вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

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Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Вечером 22 января на направлении Абу-Джрейф - Самка до 200 членов группировки "Исламская партия Туркестана" при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" атаковали позиции Вооруженных сил Сирии, отмечает РИА "Новости"."Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением "баллонометов", реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства", - сообщает центр.Город Аль-Бусейра занят террористами ИГ, которые на мотоциклах патрулируют улицы населенного пункта. По сообщению государственного телевидения Сирии, 8 января более 60 военных машин так называемой "международной коалиции" прибыли из Ирака через незаконный пограничный переход на американскую военную базу в районе сирийского Камышлы.