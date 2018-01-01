Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ

Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции РФ.

Москва, 23 января - "Вести.Экономика".Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 23 января, приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". 20 января он был внесен президентом РФ Владимиром Путиным, а накануне рассмотрен профильным Комитетом по государственному строительству и законодательству.О необходимости корректировок в основной закон, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав граждан и усиления роли отдельных институтов госвласти, ранее Владимир Путин заявил в Послании Федеральному собранию. За законопроект проголосовало 432 депутата, против и воздержавшихся нет, сообщила пресс-служба ГД.В поддержку документа высказались все четыре фракции.Председатель ГД Вячеслав Володин ранее назвал предложения президента РФ "историческим решением"."Многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственной власти, в рамках предложений президента будут наполняться совершенно иным содержанием, которое в основе своей будет предполагать передачу больших полномочий именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, решении вопросов, которые стоят перед нашей страной", — сказал он.Официальный представитель президента по законопроекту, председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3-й по 8-ю Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений."Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности, и совершенствование законотворческого процесса", — сказал парламентарий.Он подчеркнул, что многие из предложенных главой государства изменений уже действуют на уровне законов, но теперь предлагается закрепить их на конституционном уровне."Это позволит придать им высокую степень защиты, например от меняющихся настроений, эмоций, каких‑то политических историй", — заявил Павел Крашенинников. Он напомнил, что, в частности, законопроектом закрепляется необходимость индексации пенсий и социальных выплат, а также устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного уровня.Среди других изменений, предложенных Владимиром Путиным, — закрепление в Конституции РФ новых требований к претендующим на должность президента РФ, новые требования к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Государственной думы и Совета Федерации, а также закрепление роли Госсовета.