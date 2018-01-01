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      ЕЦБ запускает первый с 2003 года пересмотр своей стратегии

      15:52Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам январского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, начав пересмотр своей стратегии впервые с 2003 г.

      Фото: EPA/RONALD WITTEK

      ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      "Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции", - говорится в сообщении ЕЦБ.

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      ЕЦБ продолжит чистые покупки активов в рамках программы QE, которые были возобновлены с 1 ноября. Объем покупки активов составляет €20 млрд в месяц.

      "Совет управляющих ожидает, что они будут продолжаться столько времени, сколько потребуется для усиления стимулирующего воздействия его политических ставок, и завершатся незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ", - отмечается в сообщении.

      "Совет управляющих намерен продолжать реинвестировать в полном объеме основные платежи от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках APP [программы скупки активов], в течение длительного периода времени после даты, когда он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ, и в любом случае до тех пор, пока это необходимо для поддержания благоприятных условий ликвидности и достаточной степени монетарного стимулирования", - заявил центробанк.

      Теперь внимание участников рынка будет обращено на главу ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступит с речью на пресс-конференции в 16:30 мск.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Лагард, как ожидается, объявит о сроках и масштабах первого пересмотра стратегии ЕЦБ с 2003 г. Пересмотр будет продолжаться в течение большей части года и охватит множество вопросов - от целевого показателя инфляции до цифровых денег и борьбы с изменением климата.

      Инвесторы ждут сигналов о том, укрепит ли пересмотр стратегии наследие прежнего главы ЕЦБ Марио Драги с его масштабными стимулами или Лагард признает опасения по поводу угрозы финансовых "пузырей" после нескольких лет дешевых денег.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: еврозона, ЕЦБ, ставки, Кристин Лагард, QE, заседание

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