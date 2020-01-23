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      Вспышка коронавируса может ударить по туристическому сектору Австралии

      14:09Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что вспышка коронавируса в Китае может "существенно повлиять" на туристический сектор Австралии, особенно если будут введены ограничения на международные поездки, чтобы остановить распространение вируса. Об этом сообщает CNBC.

      Фото: EPA-EFE/JOEL CARRETT

      Новый тип коронавируса, обнаруженный в Китае, вызвал воспоминания об эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 гг.

      "Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не рекомендовала каких-либо ограничений на поездки, если воздействие на региональные поездки будет аналогично тому, что имело место во время вспышки SARS в 2003 г., объемы пассажирских перевозок между азиатскими направлениями - особенно Китаем - и Австралией могут значительно пострадать в течение следующих 2-3 кварталов", - отметил старший вице-президент Moody's Арнон Мусикер.

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      Туристы из Китая в настоящее время составляют более 15% от общего числа туристов, совершающих краткосрочные поездки в Австралию. Это значительно больше чем 4% в 2003 г., говорится в сообщении Moody's.

      "Любое снижение пассажиропотока усугубит сложные условия, с которыми сталкиваются австралийские аэропорты, включая снижение пассажиропотока из-за меньшего количества прибывающих из Китая, слабое потребительское доверие и влияние лесных пожаров на пике сезона отпусков", - заявил Музикер.

      Тем не менее в Moody's считают, что эскалация вспышки коронавируса, вероятно, "будет управляемой".

      Как сообщали "Вести.Экономика", по информации госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, скончались уже 17 человек. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в стране выросло до около 600.

      Вспышка пневмонии была зафиксирована в декабре прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй. Выяснилось, что возбудителем заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально предполагалось, что от человека к человеку вирус не передается, однако позже медики опровергли это: заболевание перешло в разряд инфекционных.

      Ситуация осложняется тем, что вспышка пневмонии произошла в преддверии китайского Нового года, который выпадает на конец января. В это время многие жители Китая отправляются в свои родные города или за границу.

      Вспышка тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2003 гг. также началась в Китае и унесла жизни сотен людей по всему миру.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Австралия, Китай, туризм, вирус, пневмония, коронавирус, SARS

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