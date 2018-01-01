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      Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco

      12:59Распечатать
      Москва, 23 января - "Вести.Экономика". Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО "Дальневосточное морское пароходство").

      Фото: пресс-служба компании.

      Это следует из письма представителя DP World в России Сергея Чемарды, отправленного в Минтранс, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве, сообщило РБК. Подлинность письма подтвердили два источника.

      Как сообщали "Вести. Экономика" в сентябре 2018 г., ФАС получила заявку арабской DP World на покупку 49% Fesco. О подготовке заявки на покупку 49% Fesco сообщалось в мае 2018 г.

      "Рассмотрение ходатайства группы DP World в отношении группы Fesco было продлено. Сейчас оно дополнительно обрабатывается и дальше уйдет на правкомиссию", - заявил в сентябре 2018 г. глава ФАС Игорь Артемьев.

      Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, сообщается на сайте компании.

      Основная доля операций компании приходится на Дальний Восток РФ и Азии.

      Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова стала основным акционером Fesco и ДВМП ("Дальневосточное морское пароходство") в 2012 г.

      Тогда правительственная комиссия не согласовала сделку. В Fesco необходимость согласования объясняли тем, что Владивостокский морской торговый порт – это стратегический объект. Переговоры о покупке возобновились в октябре 2019 г. DP World и РФПИ пообещали вложить $2 млрд в российские проекты за долю в Fesco, рассказывали "Ведомостям" источники, близкие к акционерам российской компании, и федеральный чиновник.

      Fesco владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и большим парком контейнеров и фитинговых платформ. Основные владельцы компании – "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5%), которого арестовали в марте 2018 г., GHP Марка Гарбера (23,8%), TPG (17,4%), остальное – в свободном обращении. Выручка компании за 2018 г. – 57 млрд руб., EBITDA – 10,6 млрд руб.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Fesco, DP World

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